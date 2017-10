WTA Finals: il programma delle prime due giornate

Si comincia domani con il gruppo rosso: Pliskova-Venus e Muguruza-Ostapenko. Lunedì sotto con quello bianco: Halep-Garcia e Svitolina-Wozniacki

WTA Finals: gruppo bianco di fuoco, Halep e Svitolina nel rosso

È uscito il programma delle prime due giornate delle WTA Finals di Singapore. Domani, domenica 22 ottobre, a partire dalle 16 locali e dalle 10 italiane, al termine dei due incontri riservati alle giovani promesse, scenderanno in campo le quattro tenniste sorteggiate nel gruppo rosso. Le prime a sfidarsi saranno Karolina Pliskova e Venus Williams. I precedenti tra le due sono in parità sul 1 a 1, con la maggiore delle sorelle Williams che si impose nella finale del “masterino” di Zhuhai nel 2015 e Pliskova che si prese la rivincita negli ottavi degli US Open dell’anno scorso. A seguire la campionessa di Wimbledon, Garbine Muguruza, sfida la campionessa del Roland Garros, Jelena Ostapenko. I precedenti dicono 2 a 1 per l’iberica di origine venezuelana ma la lettone si è aggiudicata l’ultimo match, poche settimane fa a Wuhan, in condizioni di gioco sulla carta molto simili a quelle dii Singapore.

Dopodomani, lunedì 23 ottobre, si riparte alle 19:30 locali e alle 13:30 italiane, con le quattro stelle del gruppo bianco. Inaugura la giornata la n.1 del mondo Simona Halep contro la debuttante francese Caroline Garcia, protagonista di uno sfavillante finale di stagione. Halep è in vantaggio 2 a 1 nei precedenti, tutti piuttosto recenti e giocati sul veloce, ma Garcia si è aggiudicata l’ultimo in finale a Pechino. Dopo di loro, il primo giro di incontri del round robin di concluderà con il match tra Elina Svitolina e Caroline Wozniacki. Svitolina ha sempre battuto Wozniacki nei tre scontri diretti giocati tutti sul cemento e in questa stagione, nelle finali di Dubai e Toronto, anche in maniera molto netta.

Qui il programma completo