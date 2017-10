ATP Basilea, quali: Auger-Aliassime rimandato, molto bene Granollers

BASILEA - Il giovane canadese va a lezioni di astuzia da Benneteau. Avanzano tutte le teste di serie, tranne Istomin (1)

dal nostro inviato a Basilea

La pioggia e un cielo plumbeo accolgono e incorniciano la giornata inaugurale degli Swiss Indoors. Sedici giocatori sono scesi in campo oggi per guadagnarsi i quattro posti riservati ai qualificati. Le luci erano puntate sulla giovane stellina canadese Felix Auger-Aliassime , che però ha deluso le aspettative lasciandosi irretire da un vecchio volpone come Julien Benneteau. Il 17enne di Montreal ha peccato un po’ di ingenuità, soprattutto per quanto riguarda la gestione tattica del match. Se infatti il fisico e la tecnica non gli fanno difetto, a mancare è un po’ di lucidità in più nei momenti di maggiore pressione. Il carattere e la testa però ci sono e lo testimoniano la rimonta da 0-3 nel primo set (poi perso) e le palle break ottenute (sebbene non sfruttate) nell’ultimo gioco, quando si trovava ormai spalle al muro. Il tempo è dalla sua parte.

Bocciate invece senza appello le due wild card locali, Adrian Bodmer e Marc-Andrea Huesler, sconfitti rispettivamente da Kukushkin e Mahut, sempre a suo agio su questi campi. Anche la terza wild card, Paul -Henri Mathieu, non ha avuto miglior fortuna ed è stato eliminato in rimonta da Peter Gojowczyk, al termine di una maratona di circa due ore e mezza. Ne sono servite quasi tre invece a Marton Fucsovic, eroico giustiziere della Russia in Davis, per avere ragione del croato Franko Skugor.

L’unica testa di serie che non è riuscita a raggiungere il turno decisivo è anche la numero uno, nella persona di Denis Istomin, sorpreso dal sempre ostico Granollers. Il primo set di questa sfida ha espresso un livello di tennis decisamente elevato anche perché lo spagnolo era in giornata buona ed ha estratto ben più di un coniglio dal suo cilindro. Perso il primo parziale al tiebreak, Istomin ha poi ceduto di schianto, subendo un netto 6-1.

Risultati:

M. Granollers b. [1] D. Istomin 7-6(5) 6-1

[3] P. Gojowczyk b. [WC] P. Mathieu 6-7(3) 7-5 6-4

[5] J. Benneteau b. F. Auger-Aliassime 6-4 6-3

[2] F. Mayer b. E. Escobedo 6-4 7-5

[6] M. Fucsovics b. F. Skugor 6-7(5) 6-4 6-4

[8] N. Mahut b. [WC] M. Huesler 7-5 6-1

[4] M. Kukushkin b. [WC] A. Bodmar 7-5 6-3

[7] V. Pospisil b. K. De Schepper 7-6(3) 6-3