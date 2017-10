Challenger, week 43: dove giocano gli italiani

Cinque i tornei che si giocheranno la prossima settimana (Brest, Suzhou, Lima, Traralgon e Ho Chi Minh). Tanti gli azzurri al via

Brest (Francia. Hard. € 106.000+H)

Si gioca in Francia il Challenger più ricco della settimana. 15.270 euro e 110 punti al vincitore. La prima testa di serie è il russo Daniil Medvedev. Seguono Copil, Gombos, Chardy, Jaziri, Djere, Kuznetsov e il nostro Matteo Berrettini (che al primo turno affronterà Konstantin Kravchuk). Altri quattro azzurri presenti in tabellone: Salvatore Caruso (che sfiderà Uladzimir Ignatik), Matteo Donati (che avrà un primo turno complicato contro la testa di serie numero 1), Alessandro Giannessi (opposto ad Alexey Vatutin) e Luca Vanni (primo turno contro Aldin Setkic). Ancora in corsa nel tabellone di qualificazione anche Andrea Arnaboldi.

Suzhou (Cina. Hard, Decoturf. $ 75.000)

Forfait dell’ultima ora per il veterano dei Challenger Yen-Hsun Lu, già costretto al ritiro questa settimana nel corso della semifinale del Challenger di Ningbo. Il torneo perde dunque la prima testa di serie. A guidare il tabellone sarà il secondo favorito del seeding, lo sloveno Blaz Kavcic. Presenti due azzurri: Lorenzo Frigerio (esordio contro la wild card cinese Xin Gao) e Riccardo Ghedin, bravo a centrare il main draw passando dalle qualificazioni. Al primo turno sfiderà la testa di serie numero 8, il cinese Ze Zhang.

Lima (Perù. Terra rossa. $ 50.000+H)

Una presenza azzurra anche sulla terra rossa di Lima. Si tratta di Marco Cecchinato, testa di serie numero 5, che al primo turno se la vedrà con la wild card Juan Pablo Varillas. A guidare il seeding saranno Federico Delbonis e Victor Estrella Burgos. Niente da fare per Roberto Marcora, sconfitto al primo turno di qualificazioni dall’austriaco Lenny Hampel.

Traralgon (Australia. Hard, Plexicushion. $ 75.000)

Nessun italiano presente sul plexicushion australiano, nemmeno nelle qualificazioni. La testa di serie numero 1 è il padrone di casa Jordan Thompson, che debutterà contro il polacco Michal Przysiezny. Seguono Matthew Ebden, Taro Daniel, Mitchell Krueger, Noah Rubin, Evan King, Dayne Kelly e Brydan Klein.

Ho Chi Minh City (Vietnam. Hard, Plexipave. $ 50.000+H)

Trasferta vietnamita per Alessandro Bega, unico azzurro presente nel tabellone principale. Al primo turno sfiderà la testa di serie numero 3, il canadese Peter Polansky. Guida il seeding Taylor Fritz, mentre la testa di serie numero 2 è Mikhail Youzhny.