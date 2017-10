ATP Race to London: Dimitrov e Cilic quasi qualificati

La classifica che decreta gli 8 partecipanti alle ATP Finals 2017 (aggiornata al 22/10). Al momento sono certi del posto Nadal, Federer, Zverev e Thiem

Aggiornata al 22/10/2017 (pre-Basilea e Vienna)

LA SITUAZIONE

Nonostante voci e contro-voci più o meno “aritmetiche”, la qualificazione di Dimitrov e Cilic non è ancora ufficiale (sebbene quasi impossibile da mettere in discussione). Al momento il cut-off “virtuale”, calcolato immaginando lo scenario peggiore che possa privare il bulgaro della qualificazione, è di 3565 punti. A Grigor bastano quindi 5 punti per agguantare il pass: il torneo di Vienna però, per entrare nel computo dei best 18, deve sostituire il peggiore dei risultati presenti (i 90 punti di Pechino). Dunque a Dimitrov serve la semifinale a Vienna (180 punti) per chiudere il discorso, e lo stesso vale per Cilic a Basilea.

Goffin (Basilea) e Carreno Busta (Vienna) dovranno difendersi dagli attacchi di Querrey, Anderson e dei “nuovi” inseguitori del Potro e Tsonga che vincendo i tornei di Stoccolma e Anversa si sono portati rispettivamente a 470 e 550 punti dall’ottavo posto.

IL REGOLAMENTO