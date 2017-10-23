Mondo ITF: tutte le vincitrici della settimana
Settimana 16-22 ottobre. Sara Errani trionfa nel torneo più ricco della settimana (Suzhou, $60000). Townsend fa il bis negli USA. Hercog vince a Santa Margherita di Pula
Hamamatsu, Giappone $25,000 Carpet
Jia-Jing Lu (CHN) b. Miyabi Inoue (JPN) 6-3 6-3
Florence, USA $25,000 Hard
Taylor Townsend (USA) b. Ysaline Bonaventure (BEL) 6-1 7-5
Hammamet, Tunisia $15,000 Clay
Michele Alexandra Zmau (ITA) b. Mia Nicole Eklund (FIN) 4-6 6-3 7-6(4)
Colombo, Sri Lanka $15,000 Clay
Gozal Ainitdinova (KAZ) b. Pranjala Yadlapalli (IND) 7-5 6-4
Lagos, Nigeria $25,000 Hard
Conny Perrin (SUI) b. Deniz Khazaniuk (ISR) 7-6(11) 6-3
Suzhou, Cina $60,000 Hard
Sara Errani (ITA) b. Hanyu Guo (CHN) 6-1 6-0
Joue-Les-Tours, Francia $25,000 Hard
Tereza Smitkova (CZE) b. Myrtille Georges (FRA) 6-3 7-5
Santa Margherita di Pula, Italia $25,000 Clay
Polona Hercog (SLO) b. Renata Zarazua (MEX) 6-4 6-1
Obidos, Portogallo $25,000 Carpet
Anna Kalinskaya (RUS) b. Magdalena Frech (POL) 6-3 6-3
Riba – Roja de Turia, Spagna $15,000 Clay
Isabelle Wallace (AUS) b. Rebeka Masarova (SUI) 6-3 6-3
Antalya, Turchia $15,000 Clay
Ilona Georgiana Ghioroaie (ROU) b. Gabriela Horackova (CZE) 6-3 6-0
Sharm El Sheikh, Egitto $15,000 Hard
Sandra Samir (EGY) b. Anastasia Pribylova (RUS) 1-6 6-1 6-1
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