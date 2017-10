Serie A1 femminile: pareggio per Prato, lo Sporting Torino passa in Brianza

Le campionesse in carica non vanno oltre il pareggio interno contro Faenza. Nel Girone 1 vittorie di Genova e TC Parioli

Seconda giornata del campionato di Serie A1 femminile. Pareggio per le campionesse d’Italia del TC Prato fermate dal Club Atletico Faenza, mentre nell‘altro confronto del Girone 2 successo dello Sporting Stampa Torino in trasferta sul campo del Club Tennis Ceriano. Nel Girone 1, invece, successo del Tennis Club Parioli a Cagliari mentre il Tennis Club Genova 1893 ha superato in casa per 3-1 l’USD Tennis Beinasco.

La fase a gironi femminile è composta da sei giornate e proseguirà fino a domenica 19 novembre.

Dopo la fase di playoff (semifinali) e playout, le finali si giocheranno il 9 e 10 dicembre in sede unica (a Foligno).

GIRONE 1

Tennis Club Genova 1893 – USD Tennis Beinasco 3-1

Ludmilla Samsonova (G) b. Reka-Luca Jani (B) 75 67(4) 63

Debora Gimocchio (G) b. Federica Rossi (B) 46 61 63

Giulia Gatto-Monticone (B) b. Alberta Brianti (G) 62 61

Alberta Brianti/Ludmilla Samsonova (G) b. Federica Di Sarra/Federica Rossi (B)

A. S. DIL Tennis Club Cagliari – Tennis Club Parioli ASD 1-3

Martina Di Giuseppe (P) b. Cristiana Ferrando (C) 61 rit.

Alice Matteucci (C) b. Martina Caregaro (P) 63 26 62

Nastassja Burnett (P) b. Barbara Dessolis (C) 60 62

Martina Di Giuseppe/Beatrice Lombardo (P) b. Alice Matteucci/Barbara Dessolis (C) 60 63

CLASSIFICA

6 (2) Tennis Club Parioli ASD

3 (2) USD Tennis Beinasco

3 (2) Tennis Club Genova 1893

0 (2) A. S. DIL Tennis Club Cagliari

GIRONE 2

Tennis Club Prato A.S.D. – C.A. Faenza Sezione Tennis Gaudenzi ASD 2-2

Gaia Sanesi (P) b. Agnese Zucchini (F) 61 75

Corinna Dentoni (P) b. Alice Balducci (F) 76(6) 62

Camilla Scala (F) b. Lucrezia Stefanini (P) 46 64 60

Alice Balducci/Camilla Scala (F) b. Corinna DEntoni/Lucrezia Stefanini (P) 16 62 10-7

Club Tennis Ceriano A.S.D. – A.S.D. Circolo della Stampa Sporting Torino 1-3

Anna Maria Procacci (S) b. Gloria Stuani (C) 64 60

Federica Joe Gardella (S) b. Eleonora Leva (C) 61 61

Camilla Rosatello (S) b. Anne Schaefer (C) 46 75 61

Anne Schaefer/Gloria Stani (C) b. Camilla Rosatello/Anna Maria Procacci (S) 63 16 10-8

CLASSIFICA

4 (2) C.A. Faenza Sezione Tennis Gaudenzi ASD

4 (2) Tennis Club Prato A.S.D.

3 (2) A.S.D. Circolo della Stampa Sporting Torino

0 (2) Club Tennis Ceriano A.S.D.