Serie A1 maschile: Park Genova e TC Italia comode, due pareggi nel Girone 4

Vittorie nette per le due squadre finaliste dello scorso anno. 3-3 tra Parioli e Tennis Crema che restano in testa appaiate

Circoli in vista: la voce dei Circoli su Ubitennis

Seconda giornata del campionato di Serie A1 maschile. Nel Girone 1 netto successo casalingo del Circolo Tennis Maglie che ha rifilato un 6-0 al TC Palermo Due, mentre nell’altra sfida il Tennis Club Sinalunga A.S.D. è stato battuto in casa per 4-2 dal Tennis Club Genova 1893. Nel Girone 2 vittoria facile per i campioni in carica del Park Genova sul Tennis Club Pistoia per 5-1, mentre è arrivato pronto il riscatto del Circolo Canottieri Aniene, andato a vincere in trasferta per 6-0 sui campi del Circolo Tennis Palermo. Nel Girone 3 il Tennis Club Italia Forte dei Marmi domina il Due Ponti Roma (5-1), mentre il Tennis Club Schio è stato sconfitto per 5-1 dal Circolo Tennis Massa Lombarda. Infine nel Girone 4 pareggio (3-3) a Roma nel match tra Tennis Club Parioli e Tennis Club Crema, entrambi vittoriosi nella prima giornata: stesso risultato (3-3) tra Ata Battisti Trento e Tennis Club Prato.

Sono sei le giornate che compongono la fase a gironi, in programma fino a domenica 19 novembre. Dopo la fase di playoff e playout (26 novembre e 3 dicembre), le finali si giocheranno il 9 e 10 dicembre in sede unica (a Foligno).

GIRONE 1

Tennis Club Sinalunga A.S.D. – Tennis Club Genova 1893 2-4

Alessandro Motti (G) b. Giovanni Galuppo (S) 64 64

Matteo Sicardi (G) b. Alessandro La Cognata (S) 63 46 60

Pietro Licciardi (S) b. Ruben Ramirez Hidalgo (G) 75 16 64

Christian Perinti (S) b. Francesco Picco (G) 26 64 64

Al. Motti/J.E. Accatino (G) b. G. Galuppo/A. La Cognata (S) 76(3) 61

Ruben Ramirez Hidalgo/Francesco Picco (G) b. Pietro Locciardi/Diego Alvarez (S) 63 63

Circolo Tennis Maglie A.S.D. – A.D. Tennis Club Palermo Due 6-0

Giorgio Portaluri (M) b. Massimo Ienzi (P) 63 63

Francesco Garzelli (M) b. Francesco Palpacelli (P) 62 60

Yannick Jankovits (M) b. Antonio Campo (P) 76(8) 63

Erik Crepaldi (M) b. Alberto Cammarata (P) 60 61

Giorgio Portaluri/Erik Crepaldi (M) b. Francesco Palpacelli/Alberto Cammarata (P) 64 63

Yannick Jankovits/Francesco Garzelli (M) b. Antonio Campo/Massimo Ienzi (P) 64 64

CLASSIFICA

6 (2) Circolo Tennis Maglie A.S.D.

3 (2) Tennis Club Genova 1893

3 (2) A.D. Tennis Club Palermo Due

0 (2) Tennis Club Sinalunga A.S.D.

GIRONE 2

Park Tennis Club Soc. Coop. Sp. – Tennis Club Pistoia A.S.D. 5-1

Gianluca Mager (PT) b. Tommaso Brunetti (PI) 63 62

Lorenzo Musetti (PT) b. Lorenzo Vatteroni (PI) 61 75

Alessandro Giannessi (PT) b. Adelchi Virgili (PI) 64 46 75

Andrea Basso (PT) b. Patrick Prader (PI) 46 64 63

Alessandro Giannressi/Gianluca Mager (PT) b. Tommaso Brunetti/Lorenzo Vatteroni (PI) 75 61

Adelchi Virgili/Patrick Prader (PI) b. Andrea Basso/Francesco Moncagatto (PT) 62 64

Circolo del Tennis Palermo ASD – Circolo Canottieri Aniene A.S.D. 0-6

Liam Caruana (A) b. Claudio Fortuna (P) 60 63

Jacopo Berrettini (A) b. Andrea Trapani (P) 63 62

Matteo Berrettini (A) b. Salvatore Caruso (P) 64 64

Gianluigi Quinzi (A) b. Omar Giacalone (P) 62 61

Flavio Cipolla/Liam Caruana (A) b. Claudio Fortuna/Andrea Trapani (P) 61 76(5)

Matteo Berrettini/Gianluigi Quinzi (A) b. Salvatore Caruso/Omar Giacalone (P) 64 46 11-9

CLASSIFICA

6 (2) Park Tennis Club Soc. Coop. Sp.

3 (2) Circolo Canottieri Aniene A.S.D.

3 (2) Circolo del Tennis Palermo ASD

0 (2) Tennis Club Pistoia A.S.D.

GIRONE 3

Tennis Club Schio S.C.S.D. ARL – Circolo Tennis Dil. Massa Lombarda 1-5

Lorenzo Rottoli (M) b. Leonardo De Rigo (S) 61 60

Matjaz Jurman (S) b. Samuele Ramazzotti (M) 75 64

Stefano Napolitano (M) b. Massimo Bosa (S) 61 63

Federico Gaio (M) b. Pietro Pettina (S) 62 75

Samuele Ramazzotti/Alessio DE Bernardis (M) b. Gabriele Broccardo/Pietro Pettina (S) 63 64

Stefano Napolitano/Federico Gaio (M) b. Matjaz Jurman/Massimo Bosa (S) 64 60

Due Ponti S.S.D. ARL – Tennis Club Italia S.S. DIL. R.L. 1-5

Edoardo Graziani (I) b. Federico Teodori (D) 62 62

Marco Furlanetto (I) b. Lorenzo Abbruciati (D) 36 62 61

Filippo Volandri (I) b. Potito Starace (D) 76(3) 60

Walter Trusendi (I) b. Giulio Di Meo (D) 62 61

Filippo Volandri/Walter Trusendi (I) b. Lorenzo Abbruciati/Federico Teodori (D) 1-0 rit.

Potito Starace/Giulio Di Meo (D) b. Marco Furlanetto/Edoardo Graziani (I) 16 61 10-7

CLASSIFICA

6 (2) Tennis Club Italia S.S. DIL. R.L.

4 (2) Circolo Tennis Dil. Massa Lombarda

1 (2) Due Ponti S.S.D. ARL

0 (2) Tennis Club Schio S.C.S.D. ARL

GIRONE 4

A.T.A. C. Battisti Trentino ASD – Tennis Club Prato A.S.D. 3-3

Marco Brugnerotto (B) b. Jacopo Stefanini (P) 63 60

Laurynas Grigelis (B) b. Jan Mertl (P) 57 76(5) 64

Matteo Trevisan (P) b. Mattia Bernardi (B) 61 61

Federico Iannaccone (P) b. Davide Ferrarolli (B) 60 60

Laurynas Grigelis/Marco Brugnerotto (B) b. Jan Mertl/Federico Iannaccone (P) 63 76(5)

Matteo Trevisan/Jacopo Stefanini (P) b. Mattia Bernardi/Stefano D’Agostino (B) 61 60

Tennis Club Parioli ASD – A.S.D. e Ricreativa Tennis Club Crema 3-3

Gian Marco Moroni (P) b. Filippo Mora (C) 61 64

Francesco Bessire (P) b. Alessandro Coppini (C) 60 62

Andrey Golubev (C) b. Miljan Zekic (P) 16 63 64

Adrian Ungur (C) b. Matteo Fago (P) 63 61

Andrey Golubev/Adrian Ungur (C) b. Miljan Zekic/Matteo Fago (P) 61 63

Gian Marco Moroni/Francesco Bessire (P) b. Filippo Mora/Alessandro Coppini (C) 75 63

CLASSIFICA

4 (2) A.S.D. e Ricreativa Tennis Club Crema

4 (2) Tennis Club Parioli

1 (2) Tennis Club Prato A.S.D.

1 (2) A.T.A. C. Battisti Trentino ASD