50 anni di super campioni per voi con l’app di Ubitennis

Un grande regalo per tutti i nostri lettori. Registrandosi alla nostra app mobile riceverete automaticamente e gratuitamente, per adesso, le prime 50 pagine del libro: “50 anni di Credito Sportivo: mezzo secolo di campioni“, un’opera che racconta le più grandi rivalità dello sport italiano tra il 1957 e il 2011. L’autore è il nostro direttore Ubaldo Scanagatta che vi porterà indietro nel tempo attraverso testi e immagini dei personaggi che hanno scritto la Storia dello sport italiano.

Nelle prime 50 pagine, corredate da oltre 250 splendide foto a colori, potrete rivivere l’epopea dei grandissimi: si parte dai due rivali Fausto Coppi e Gino Bartali fino ad arrivare a Enrico Albertosi e Dino Zoff (1968), ripercorrendo profili, carriere e interviste di 24 campioni i cui nomi potete scorgere sia nella foto dell’articolo, riproducente una prima parte dell’indice, sia qui di seguito. Ma i campioni alla fine saranno 110, con campioni del calcio come Paolo Maldini e Franco Baresi, ma anche Federica Pellegrini e Alessia Filippi, Valentino Rossi e Max Biaggi, Francesco Totti e Alex Del Piero, Marco Pantani e Franco Ballerini, Alberto Tomba e Kristian Ghedina, Valentina Vezzali e Giovanna Trillini, Alessandra Sensini e Filippo Magnini, Massimiliamo Rosolino, Domenico Fioravanti, Francesca Schiavone, Flavia Pennetta… e tanti altri per un totale di 23 diversi sport.

Questa la prefazione del Direttore:

Scrivere un libro è sempre un atto di presunzione. Figurarsi scriverne uno per celebrare campioni dello sport sui quali è già stato scritto di tutto e di più.

E anche da fior di scrittori, per giunta.

Platone, si sa, non aveva grande stima degli atleti. E ancor meno di coloro che si entusiasmavano per loro, ritenendo il mondo dell’agone sportivo un microcosmo popolato da superficiali che disdegnano le attività dell’intelletto e del pensiero per privilegiare uno spirito competitivo spesso fine a sé stesso, quando non proprio narcisista o, peggio ancora, opportunista.

Platone non aveva tutti i torti. In effetti è spesso accaduto che i campioni dello sport siano diventati miti ed eroi del loro tempo passando davanti a filosofi, scienziati, artisti. A personaggi a volte più ricchi di umanità, e sempre di talenti più degni di riconoscimento di quello di chi sa scagliare un pallone in una porta, un attrezzo più in là di altri, o corre più veloce di tutti al volante di un’automobile o sopra ad un paio di sci.

Si dovrà però ammettere che molti degli sportivi capaci di primeggiare sul resto del mondo, anche in una banalissima disciplina, hanno quasi sempre dimostrato di possedere caratteristiche fuori dal comune, personalità peculiari, storie straordinarie e quindi, alla fine, meritevoli di suscitare attenzioni particolari.

Chi scrive è consapevole del fatto che sarebbe stato certamente considerato da Platone “homo superficialis”, perché da sempre innamorato dello sport in misura probabilmente esagerata, prima come modesto ma tenace praticante, poi da attento e solerte spettatore; quindi da osservatore appassionato, eppur critico, naturale conseguenza d’un mestiere, quello del giornalista, vissuto sempre con enorme entusiasmo e coinvolgimento.

Non avevo davvero la presunzione di riassumere cinquant’anni di storia dello sport con la carrellata di campioni illustrata in questo libro diviso in due volumi, il primo che inizia con il 1957, anno di fondazione dell’Istituto per il Credito Sportivo, e si conclude con il 1982, anno del Mundial calcistico in Spagna; il secondo che prosegue dal 1983 fino ai nostri giorni.

Ad ogni campione sul quale si sarebbe potuto scrivere un libro intero – e tanti l’hanno fatto – ho potuto dedicare soltanto quattro pagine scarse, sia pur arricchite con le foto dell’epoca scelte nell’immenso archivio di Omega Fotocronache e del decano dei fotografi sportivi Vito Liverani.

Questo piccolo sforzo editoriale vuole in realtà umilmente rappresentare una piccola raccolta antologica di tipo divulgativo, per consentire ai ragazzi dell’ultima generazione un breve e rapido excursus fra i campioni che, anno dopo anno, hanno caratterizzato mezzo secolo di sport nazionale senza che loro potessero vederli all’opera per motivi anagrafici. Una sorta di Bignami dello sport, senza grandi pretese, ma capace nel suo piccolo di offrire numeri, episodi, volti e voci estratte da carriere vincenti, da vite vissute in mezzo a gioie e dolori dai protagonisti che hanno fatto sognare milioni di sportivi.

Non è stato facile coniugare la scelta di un campione per anno con quella del suo rivale: a volte il rivale c’era e a volte magari no. A volte, come nel caso dell’accoppiata Calligaris-Lamberti, ho preferito mettere insieme due protagonisti di quella stessa disciplina anche se diventati vincenti e famosi a distanza di molti anni.Nella prima metà di “Mezzo Secolo di Campioni”, cinquantadue campioni fra personaggi principali e no, ho sfiorato diciassette diverse discipline sportive, e nell’ambito della stessa, esempio l’automobilismo, si è parlato di Ferrari e della Formula Uno, ma anche di Munari e delle corse rally. La lista è ricca: ciclismo, scherma, tennis, atletica, bob, sci e sci di fondo, pallanuoto, calcio, pugilato, sci, equitazione, motociclismo, automobilismo, rugby, pallavolo, canottaggio.