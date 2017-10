WTA Finals: Pliskova annichilisce Muguruza e vola in semifinale

Settima vittoria in carriera per Karolina Pliskova contro Garbiñe Muguruza. Qualificazione matematica con un turno d'anticipo. Ostapenko già eliminata

Gruppo Bianco (2a giornata)

Venus doma Ostapenko e tre ore di caos

[3] Ka. Pliskova b. [2] G. Muguruza 6-2 6-2 (Giacomo Capra)

Vittoria senza storia per l’ex n.1 Karolina Pliskova, che con questi ritmi punta a riconquistare la vetta del ritmo. Inavvicinabile al servizio, come nel primo match contro Venus Williams. Oggi la solfa non è stata troppo diversa, con Muguruza forse limitata da una condizione fisica imperfetta. Il successo in due set di Karo scrive già i primi verdetti del gruppo bianco: la ceca è qualificata come prima del girone, Ostapenko è già eliminata e Muguruza si giocherà con Venus il secondo posto nello scontro diretto.

