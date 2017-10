WTA Finals: il programma della terza e quarta giornata

Oggi torna in campo il Gruppo Bianco: Venus-Ostapenko e Muguruza-Pliskova. Mercoledì sarà invece la volta di quello Rosso: Halep-Wozniacki e Svitolina-Garcia

WTA Finals: gli scenari di qualificazione

Ad aprire il programma della terza giornata delle Finals di Singapore, dedicata al Gruppo Bianco, saranno Venus Williams e Jelena Ostapenko (non prima delle 13.30 italiane). Tra le due tenniste ci sono ben diciassette anni di differenza, con la maggiore delle sorelle Williams che ha vinto l’unico precedente: 6-3 7-5 nei quarti di Wimbledon di quest’anno. A seguire il match tra le vincitrici degli incontri disputati nella prima giornata: Garbine Muguruza e Karolina Pliskova. Le due tenniste si sono incontrate in carriera otto volte: la ceca è in vantaggio 6-2, e sul cemento Muguruza ha vinto una sola volta (6-2 6-3) nella semifinale di Cincinnati di quest’anno. Nel 2017 gli altri due incontri sono stati vinti dalla numero 3 del mondo: 7-6(2) 7-6(5) nei quarti di Indian Wells e 6-2 6-2 in Fed Cup.

Mercoledì sarà invece la volta del Gruppo Rosso. Ad aprire il programma (quando in Italia saranno le 13.30) saranno Simona Halep e Caroline Wozniacki. Wozniacki ha vinto tre dei cinque incontri disputati contro la rumena ma uno solo sul cemento (tra l’altro datato 2012), mentre le vittorie di Halep sono arrivate proprio su questa superficie. Quest’anno si sono incontrate nei quarti di Eastbourne e ad avere la meglio è stata la danese con il punteggio di 5-7 6-4 6-1. A seguire il secondo incontro di giornata, quello che metterà di fronte le due sconfitte della seconda giornata: Elina Svitolina e Caroline Garcia. I precedenti sono solamente due: la francese ha vinto l’ultimo confronto diretto giocato recentemente ai quarti di Pechino, proprio il torneo che le ha permesso di essere presente a Singapore. La vittoria di Svitolina risale invece al 2015: vittoria in due set per l’ucraina sul cemento di Cincinnati.

