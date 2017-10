ATP Vienna: Fognini troppo “generoso”, va subito fuori

Prestazione incolore dell'azzurro che commette una marea di errori (ben 49) e da il via libera a Schwartzman. Più tardi in campo Tsonga e Sascha Zverev

FOGNA QUANTI ERRORI – Termina all’esordio l’avventura di Fabio Fognini sconfitto da Diego Schwartzman, numero 27 ATP. Entrambi reduci da una buona settimana appena trascorsa con il residente ad Arma di Taggia in semifinale a Stoccolma, mentre Diego ha disputato la finale adAnversa. Un match dall’andamento strano, senza storia nel primo set, poi nel secondo Fabio reagisce bene, ma nel decisivo parziale tornano le incertezze e soprattutto gli errori (saranno 49 alla fine) che lo condannano all’eliminazione. Tra i due vi era un solo incrocio andato in scena nel 2015 sulla terra di San Paolo con la vittoria dell’italiano.

L’inizio di Fognini non è certo dei migliori, troppo fermo sulle gambe e troppo passivo, cosi l’argentino già nel secondo game può sfruttare la prima palla break dell’incontro grazie al diritto affossato in rete da parte del nostro portacolori. In breve tempo siamo già 3 a 0. Il passivo si fa ancora più pesante nel sesto gioco con Schwartzman che, alla quarta opportunità , trova il doppio break e alla battuta incamera già il primo set con un 6-1 senza attenuanti. Fabio non è praticamente sceso in campo.

Il tennista ligure si trova già in difficoltà nel game iniziale della seconda frazione, annulla anche un palla break, ma riesce perlomeno a conservare il servizio. Dall’altra parte della rete Diego impone un ritmo che Fognini non sembra proprio riuscire a sostenere, fino a quando nel quarto game Schwartzman si distrae e concede due palle break che prontamente il numero 1 d’Italia coglie, portandosi quasi a sorpresa avanti 3-1. Ora il filone tattico cambia decisamente, Fabio riesce a variare meglio i colpi e a far spostare il suo avversario, che incappa in diversi errori. Il punteggio sorride al numero 27 ATP che conduce 5-2. Non c’è neanche bisogno di servire per la seconda partita perchè Fognini si procura due set point in risposta, dove basta il primo con un pregevole diritto vincente inside out che gli vale il secondo parziale con il punteggio di 6-2. Si va al terzo.

Quando Schwartzman appare in netta difficoltà, ecco che arriva un altro ribaltone con il folletto di Buenos Aires che in avvio di terzo set si procura due palle break, sfruttando l’errore di Fabio con il rovescio e allungando successivamente sul 2 a 0. Purtroppo Fognini torna a sbagliare troppo come all’inizio, la conseguenza è che Diego nel settimo game si prende un ulteriore break che lo manda a servire per il match: Fabio regala un altro gioco e allora Schwartzman può concludere il match con il 6-2 che lo proietta al prossimo turno contro Carreno Busta, con cui ha perso nell’unico precedente disputato in questa stagione nei quarti di finale degli Us Open.

