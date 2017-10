WTA Elite Trophy Zhuhai: ecco la griglia di partenza

Mladenovic e Vandeweghe guidano il gruppo delle dodici tenniste che si daranno battaglia nel Masters B di Zhuhai (dal 31 ottobre al 5 novembre)

La Women’s Tennis Association ha ufficializzato nella giornata di oggi la lista delle dodici partecipanti alla terza edizione del WTA Elite Trophy. Il cosiddetto Masters B (o “masterino” che dir si voglia), che si giocherà nella città cinese di Zhuhai, sui campi dello Hengqin International Tennis Centre dal 31 ottobre al 5 novembre, mette in palio un montepremi complessivo di oltre due milioni e duecento mila di dollari e fino a 700 punti WTA (che dipendono dai risultati ottenuti nella fase a gironi).

Assenti Johanna Konta, Svetlana Kuznetsova, Madison Keys e Serena Williams, a guidare le dodici saranno Kristina Mladenovic (numero 10 del mondo) e CoCo Vandeweghe (numero 12), entrambe alla prima partecipazione a Zhuhai. Presenti due campionesse Slam: la numero 13 del ranking WTA Sloane Stephens (US Open 2017) e la numero 19 Angelique Kerber (Australian Open e US Open nel 2016). Le altre sette giocatrici che si sono guadagnate l’accesso grazie alla classifica sono Anastasia Pavlyuchenkova (14), Anastasija Sevastova (15), Elena Vesnina (17), Julia Goerges (18), Ashleigh Barty (20), Magdalena Rybarikova (22) e Barbora Strycova (23). L’ultimo posto è stato assegnato come da tradizione con una wild card, riservata quest’anno alla cinese Shuai Peng, attualmente numero 27 del ranking WTA. Mancherà la campionessa in carica Petra Kvitova, che nonostante il rientro nel circuito a maggio e la vittoria a Birmingham, non è riuscita a centrare la qualificazione.

GIOCATRICE RANKING WTA AL 23/10/2017 MIGLIORI RISULTATI DEL 2017 Kristina Mladenovic 10 Won (1): San Pietroburgo F (3): Acapulco, Stoccarda, Madrid SF (1): Indian Wells QF (3): Roland Garros, ‘s-Hertogenbosch, Birmingham CoCo Vandeweghe 12 F (1): Stanford SF (2): Australian Open, US Open QF (3): Wimbledon, Madrid, Birmingham Sloane Stephens 13 Won (1): US Open SF (2): Toronto, Cincinnati Anastasia Pavlyuchenkova 14 Won (3): Monterrey, Rabat, Hong Kong F (1): Tokyo (P) QF (5): Australian Open, Sydney, Indian Wells, Stanford, New Haven Anastasija Sevastova 15 Won (1): Maiorca SF (2): Dubai, Madrid QF (5): US Open, Charleston, Stoccarda, Bucarest, Bastad Elena Vesnina 17 Won (1): Indian Wells QF (1) San Pietroburgo Julia Goerges 18 Won (1): Mosca F (3): Maiorca, Bucarest, Washington SF (2): Auckland, Budapest Angelique Kerber 19 F (1): Monterrey SF (2): Dubai, Tokyo (P) QF (3): Brisbane, Miami, Eastbourne Ashleigh Barty 20 Won (1): Kuala Lumpur F (2): Birmingham, Wuhan QF (2): Strasburgo, Nottingham Magdalena Rybarikova 22 F (1): Linz SF (2): Wimbledon, Nottingham Barbora Strycova 23 Won (1): Linz SF (3): Sydney, Biel, Praga QF (4): Auckland, Eastbourne, Tokyo (P), Pechino Shuai Peng 27/WC Won (1): Nanchang F (1): Taipei City SF (2): Strasburgo, Tianjin

Dodici giocatrici che porteranno in dote a Zhuhai undici titoli complessivi. Pavlyuchenkova guida questa speciale classifica con tre successi (Monterrey, Rabat, Hong Kong), chiudono con zero titoli Vandeweghe (che però vanta due semifinali Slam, Australian Open e US Open), Kerber e Rybarikova. La formula del “masterino” prevede la suddivisione delle partecipanti in quattro gironi da tre, con la vincitrice di ciascun gruppo che otterrà il pass per le semifinali.

Questo il programma dettagliato del torneo: