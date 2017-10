ATP Basilea: del Potro vince e spera per le Finals

BASILEA - Un break per set contro Benneteau. La sconfitta di Carreno Busta può aiutarlo a qualificarsi

da Basilea, i nostri inviati Carlo Carnevale e Lorenzo Colle

Giornata di secondi turni agli Swiss Indoors di Basilea: l’eccitazione sale quando in programma c’è Federer, e già dalle prime ore di apertura il pubblico affolla i numerosi stand nella pancia dell’Arena. Si trova di tutto, dai bretzel alla pasta, dal chiosco Babolat con gli incordatori a un angolo per le scommesse.

Juan Martin del Potro ha la meglio in due set su un volitivo Julien Benneteau e si qualifica per i quarti di finale. Il francese vende cara la pelle, ma deve soccombere di fronte alla maggiore potenza dell’argentino. Entrambi cominciano molto solidi al servizio: del Potro addirittura vince i primi dieci punti sulla battuta e solo una splendida risposta vincente di Benneteau riesce a interrompere la striscia. Sul 3-3, la Torre di Tandil approfitta di qualche seconda di troppo dell’avversario per aggredire con il dritto e centra il break. Dagli spalti qualcuno azzarda un timido “Allez Julien!”, ma lo strappo sembra ormai difficile da ricucire. Il set si chiude infatti poco dopo col punteggio di 6-4. Perso il primo set, Benneteau potrebbe legittimamente allentare un po’ la presa e risparmiare energie in vista del doppio, in programma poco dopo. Il primo gioco sembrerebbe confermare questa sensazione: il francese arranca (il suo grunting sofferente suscita l’ilarità del pubblico) e si ritrova a dover fronteggiare due palle break. Il servizio gli viene in soccorso in entrambe le occasioni e lo mantiene in partita. Il transalpino intelligentemente tenta di accorciare i punti, cercando spesso la via della rete con ottimi risultati. Anche quando è costretto a scambi prolungati non si tira indietro ed è proprio grazie a due punti lunghi che riesce a procurarsi una palla break nel sesto gioco. Le sue speranze vengono però frustrate dalla potente prima di del Potro, che riprende poi a martellare con il dritto e, non appena Benneteau cala un pochino nel rendimento alla battuta, riesce a piazzare la zampata decisiva. Il risultato è un periodico 6-4 che consegna a del Potro la sfida con Bautista Agut.

Passa il turno il potente ungherese Marton Fucsovics, che approfitta del ritiro di Leonardo Mayer dopo appena tre giochi, a causa di problemi allo stomaco.

Risultati:

[Q] M. Fucsovics b. L. Mayer 3-0 rit.

[4] J. M. del Potro b. [Q] J. Benneteau 6-4 6-4

[2] M. Cilic vs B. Coric

[1] R. Federer vs B. Paire

D. Shapovalov vs [7] A. Mannarino