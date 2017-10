WTA Finals: programma di gioco e scenari di qualificazione

Oggi in campo il Gruppo Bianco: Pliskova-Ostapenko e lo spareggio Muguruza-Williams. Venerdì tocca a quello Rosso: Wozniacki-Garcia e Halep-Svitolina

WTA Finals: sorteggio, precedenti e analisi dei gironi

AGF sulle Finals: Cambio di generazione – Tutto quello che c’è da sapere

Gruppo Bianco – Giovedì 26

Prima giornata: le vittorie di Pliskova e Muguruza

e Seconda giornata: le vittorie di Williams e Pliskova

Ad aprire il programma della quinta giornata delle WTA Finals di Singapore saranno Karolina Pliskova e Jelena Ostapenko (non prima delle 10, ora italiana). Un match che avrà valore solo in termini di punti e montepremi, visto che Pliskova è matematicamente qualificata come prima del girone e Ostapenko è invece già eliminata. Due i precedenti confronti diretti, entrambi vinti dalla ceca (Australian Open 2017 e Cincinnati 2016). Non prima delle 13.30 italiane il clou di giornata fra Venus Williams e Garbine Muguruza. Un vero e proprio spareggio quello si giocherà fra le due, con Venus avanti 3-2 nei precedenti (ma Garbine ha vinto i due giocati quest’anno: a Roma e nella finale di Wimbledon). La vincitrice si qualificherà per le semifinali di sabato come seconda del girone.

Gruppo Rosso – Venerdì 27

Prima giornata: le vittorie di Halep e Wozniacki

e Seconda giornata: le vittorie di Garcia e Wozniacki

Venerdì sarà la volta della giornata conclusiva per quanto riguarda il Gruppo Rosso. Ad aprire il programma (alle 10 italiane) la sfida fra Wozniacki e Garcia. Due i precedenti, entrambi a favore della danese, ma entrambi abbastanza datati (New Haven 2015 e Seoul 2012). Non prima delle 13.30 sarà la volta di Simona Halep ed Elina Svitolina. Sarà il quarto incontro dell’anno fra le due: l’ucraina è avanti 2-1 (vittoria a Toronto e Roma, sconfitta al Roland Garros). La vittoria di Halep ottenuta nel 2013 a Sofia porta il computo dei confronti diretti in perfetta parità (2-2). Per quanto riguarda invece gli scenari di qualificazione, molto più intricata la questione rispetto al Gruppo Rosso. L’unica sicura della qualificazione è Wozniacki, mentre Halep è padrona del suo destino. Vediamo il dettaglio: