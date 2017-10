ATP Basilea: del Potro più forte della fatica

BASILEA- L'argentino supera in tre set Bautista- Agut e si mantiene in corsa per le Finals. Ora tocca a Cilic

da Basilea, i nostri inviati Carlo Carnevale e Lorenzo Colle

È il giorno dei quarti di finale a Basilea. L’inizio dei match di singolare è previsto nel primo pomeriggio e c’è quindi il tempo per godersi un po’ la città. I nuvoloni neri che sovrastano il borgo svizzero sconsigliano una passeggiata in centro e quindi vale la pena fare un salto al Kunstmuseum, il museo d’arte, che in questi giorni ospita una mostra di Chagall. La collezione è notevole e trasporta il visitatore nel mondo visionario e controverso. Esplosioni cromatiche, tensione religiosa, accenni di cubismo e di fauvismo: i quadri esposti mostrano tutta l’inquietudine del pittore, sempre teso tra più mondi e dimensioni.

DELPO NON MOLLA – Nel primo incontro di giornata, Juan Martin del Potro resiste a rientro di Roberto Bautista-Agut e si qualifica per le semifinali degli Swiss Indoors. La partita si mette subito bene per l’argentino che approfitta di un terribile primo turno di servizio dell’avversario (due doppi falli e due gratuiti) per portarsi immediatamente avanti di un break. Bautista non appare molto sicuro con i colpi da fondo e decide di passare qualche gioco a palleggiare sulla diagonale sinistra per trovare il ritmo. Del Potro però è in giornata anche con il rovescio oggi e regge benissimo sia con il colpo in top che con lo slice che sfrutta per rallentare lo scambio e chiudere col dritto anomalo. Un secondo break nel quinto gioco di fatto fa calare il sipario sul primo set: 6-2 in 36 minuti. Il pubblico finora ha avuto ben poco per cui applaudire, eccezion fatta per un paio di tweener di del Potro. Nel secondo parziale, Bautista inizia decisamente più pimpante e lo spettacolo ne guadagna: si moltiplicano i bei punti e si intravede anche qualche scaramuccia a rete. Si registra un piccolo momento di tensione quando l’iberico, nel tentativo di passare una pallina al raccattapalle, colpisce del Potro, che si adira un po’. La calma viene ristabilita e Bautista continua ad aumentare il pressing da fondo centrando il break nel quarto gioco. La Torre di Tandil appare dolorante e ciondola a testa bassa tra un punto e l’altro, toccandosi la schiena. Il servizio e i colpi da fondo perdono esplosività e l’iberico ne approfitta per pareggiare il conto dei set (e dei game): 6-2 e terzo set. L’inerzia sembra tutta dalla parte dello spagnolo che però non ammazza la partita e anzi cede il servizio nel terzo gioco. Lo svantaggio è però presto recuperato e la partita si incanala sui binari del servizio. Un piccolo gruppo di agguerriti tifosi di Bautista si abbandona a periodici “Venga Roberto, venga!”, a cui fanno eco alcuni “Vamos delPo!”. Pur sofferente del Potro decide di lasciare andare il braccio col dritto e riesce a piazzare l’allungo decisivo. Dopo due ore, la contesa è chiusa: 6-2 2-6 6-4. Una vittoria importante per l’argentino che mantiene vive le speranze per Londra.

Risultati:

[4] J. del Potro b. [6] R. Bautista-Agut 6-2 2-6 6-4

[Q] M. Fucsovics vs [2] M. Cilic

[1] R. Federer vs [7] A. Mannarino

[3] D. Goffin vs [5] J. Sock