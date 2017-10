ATP Bercy: assenti dieci top-30, ultimi forfait di Fognini e Thiem

Come da tradizione, il Masters 1000 parigino paga la sua collocazione in calendario. Tra infortunati, usurati e "vacanzieri", le assenze confermate sono numerose e non è detto che siano finite

Il Masters 1000 di Parigi-Bercy è l’ultimo torneo ATP della stagione “regolare”, motivo per cui ogni anno si trova a dover far fronte a un alto numero di forfait da parte di giocatori, stanchi, usurati e con la testa in vacanza dopo una stagione lunghissima. Quest’anno, aggiungendosi gli infortunati di lungo corso di questo stranissimo 2017, la situazione è ancora più difficile.

Dieci dei primi trenta giocatori del mondo non ci saranno anche se il N.1 mondiale Rafael Nadal ha confermato la sua presenza. Gli ultimi a rinunciare al torneo parigino sono stati nelle ultime ore Fabio Fognini che ha deciso di chiudere in anticipo la stagione e Dominic Thiem apparso esausto nella partita persa contro Richard Gasquet poche ore fa nella sua Vienna. L’austriaco è già qualificato per le ATP Finals di Londra e quindi staccherà la spina per poter essere in forze all’evento finale della stagione.

Permangono molti dubbi anche sulla presenza di Roger Federer, impegnato questa settimana a casa sua a Basilea e che non sembra particolarmente convinto delle sue chance di un clamoroso sorpasso a Nadal in classifica a Londra, dato che tutto è nelle mani dello spagnolo. Non è detto quindi che le assenze illustri siano terminate, intanto queste sono quelle confermate tra i top 30:

A. Murray S. Wawrinka N. Djokovic M. Raonic K. Nishikori T. Berdych N. Kyrgios G. Muller F. Fognini D. Thiem



Rimane il grande interesse per la corsa agli ultimi due posti buoni per Londra, l’ultimo attualmente occupato da Pablo Carreno Busta che ora sente il fiato sul collo di due specialisti dell’indoor come Juan Martin del Potro e Jo-Wilfried Tsonga, ancora in gioco rispettivamente a Basilea e Vienna questa settimana.