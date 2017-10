ATP Bercy: entry list aggiornata. Shapovalov a un passo dal main draw

Dopo le ultime defezioni (Thiem aveva detto no, poi ha rettificato) Shapovalov è a un solo posto dall'entrare nel tabellone principale. Seppi e Fabbiano nelle quali

Mentre a Vienna e Basilea vanno in scena i due ultimi ATP 500 della stagione, a Parigi ci si prepara per ospitare l’ultimo Masters 1000. Depurata di tutti gli assenti e aggiornata dopo le ultime defezioni la lista dei 38 partecipanti per classifica, a cui si aggiungeranno le tre wild card, i sei qualificati e l’eventuale Special Exempt (per un totale di 48 partecipanti) è la seguente. Bye per le 16 teste di serie.

PARIGI-BERCY – ENTRY LIST MAIN DRAW (ranking ATP 23/10)

Nadal (bye) Federer (bye) Cilic (bye) A. Zverev (bye) Thiem (bye) Dimitrov (bye) Goffin (bye) Carreno Busta (bye) Isner (bye) Querrey (bye) Tsonga (bye) Anderson (bye) del Potro (bye) Bautista Agut (bye) Ramos-Vinolas (bye) Sock (bye) Pouille Schwartzman Fognini Mannarino Ferrer M. Zverev Gasquet F. Lopez Kohlschreiber Rublev Cuevas Sugita Verdasco Paire Lorenzi Khachanov Johnson Haase Monfils Chung Edmund Simon Troicki Harrison

L’ultimo forfait è di Kohlschreiber. Saltato anche Fognini, l’unico italiano nel main draw rimane Lorenzi. Salvo ulteriori defezioni sarà Jack Sock l’ultima testa di serie. Il prossimo a entrare in tabellone sarebbe invece Denis Shapovalov: le porte gli si aprirebbero anche in caso di sconfitta di Fucsovics contro Cilic (si libererebbe il posto riservato allo Special Exempt).

ALTERNATES

Karlovic Bedene Shapovalov Dolgopolov L. Mayer Struff Dzumhur Coric J. Sousa Donaldson

WILD CARD MAIN DRAW

Mahut Benneteau Herbert

Come preventivabile, tre francesi hanno ricevuto inviti per il tabellone principale. Con i sette già nel tabellone principale, saranno – almeno – dieci i giocatori di casa in campo.

ENTRY LIST QUALIFICAZIONI (ranking ATP 23/10)

Dzumhur Harrison Troicki Shapovalov Donaldson Struff Basilashvili Coric Istomin J. Sousa Pella Medvedev Gojowczyk Lajovic Fabbiano Donskoy Krajinovic Copil Kukushkin Gombos Chardy Pospisil Seppi Djere

Unico italiano che ha accesso diretto è Thomas Fabbiano, eliminato a Vienna dopo essere stato ripescato come lucky loser. Grazie agli ultimi forfait è riuscito a entrare anche Andreas Seppi. Defezione di Dzumhur, Harrison e Troicki entrano nel main draw quindi al momento la prima testa di serie sarebbe Shapovalov.

ALTERNATES

Escobedo Tiafoe Jaziri Baghdatis Kuznetsov

WILD CARD

Chardy Mathieu Halys Moutet

Anche nel tabellone di qualificazione tutte le wild card sono state assegnate a tennisti francesi. Chance per il giovanissimo Corentin Moutet, classe 1999 e n.224 ATP.