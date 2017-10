ATP Challenger: Cecchinato in semifinale a Lima

Sulla terra battuta peruviana, il 25enne palermitano supera in due set il bulgaro Kuzmanov. A dividerlo dalla finale del torneo c’è lo slovacco Kovalik

Dopo un settembre difficile, chiuso con un solo successo in cinque apparizioni, Marco Cecchinato torna a brillare sulla terra del Challenger di Lima, torneo da 50mila dollari di montepremi. Nella capitale peruviana, il 25enne tennista siciliano, partito come testa di serie n.5 del tabellone, ha infatti sconfitto nei quarti di finale, con il punteggio di 7-6 6-3, il qualificato bulgaro Dimitar Kuzmanov. Cecchinato, attualmente n.108 del ranking ATP, ha centrato così la sua ottava semifinale a livello Challenger sull’amato mattone tritato in questa stagione: il bilancio è positivo con quattro vittorie a fronte di tre sconfitte. A Lima affronterà il 24enne slovacco Jozef Kovalik, n.185 della classifica mondiale, che nei quarti ha approfittato del ritiro del connazionale Andrej Martin. La curiosità riguarda il fatto che Martin ha gettato la spugna sotto 5 a 1 nel terzo set, quando ormai il suo avversario era ad un passo dal successo. Nella semifinale della parte bassa del tabellone, si sfideranno invece l’argentino Nicolas Kicker, testa di serie n.3 del seeding, e l’austriaco Gerald Melzer, fratello minore dell’ex Top 10 Jurgen. Nei quarti di finale Kicker e Melzer hanno avuto la meglio in due set rispettivamente sul portoghese Gastao Elias (7-5 6-1) e sull’argentino Facundo Bagnis (6-3 6-4).