ATP Bercy: Il programma della seconda giornata

Esordio per tre teste di serie domani: Thiem (5), Carreno Busta (8) e Querrey (10), con gli ultimi due impegnati nella corsa per il Master. In campo anche Lorenzi contro Sousa.

Martedì sarà la prima giornata di teste di serie a Parigi. Faranno il loro esordio infatti la quinta testa di serie, Dominic Thiem, contro il lucky loser tedesco Peter Gojowczyk (1-1 i precedenti, con il tedesco vincitore nel 2014 a Doha e l’austriaco l’anno scorso a Metz), e l’ottava, Pablo Carreno Busta, alla prova Nicolas Mahut. Carreno Busta ha recentemente sconfitto la wildcard francese nel terzo turno di New York. Da Flushing Meadows in poi però, la stagione dello spagnolo è stata fallimentare (una vittoria e quattro sconfitte), e il posto al Master, un obiettivo a cui ad inizio stagione avrebbe probabilmente faticato a credere, è ora a rischio. In programma sul centrale anche le sfide tra Mannarino e Ferrer (2-0 per lo spagnolo i precedenti), Lopez ed Herbert (1-1), Kyle Edmund e il lucky loser Evgeny Donskoy (primo incontro).

Giornata d’esordio anche per il diretto concorrente di Carreno, la decima testa di serie Sam Querrey, che se la vedrà con il serbo Filip Kraijnovic (77). L’unico precedente fra i due è datato 2010. Sul campo numero 1 apriranno le danze Diego Schwartzman (25) e Victor Troicki (33), alla prima sfida in carriera. A seguire Cuevas (31) contro Khachanov (44), con il russo in vantaggio 1-0 negli scontri diretti; Borna Coric (51), passato dalle qualificazioni, che affronterà il qualificato tedesco Struff (48), contro cui ha perso quest’anno a Winston-Salem e San Pietrosburgo; e Andrey Rublev (35), che giocherà contro Fernando Verdasco (33), già sconfitto due anni fa sulla terra di Barcellona.

Infine, sul campo numero 2 fa il suo esordio anche l’unico italiano in tabellone, l’instancabile Paolino Lorenzi (41), che sarà opposto al qualificato portoghese Joao Sousa, numero 58 ATP, e sostituto in tabellone dell’infortunato Monfils (3-1 per il portoghese i precedenti; Lorenzi ha vinto l’ultimo incontro, giocato quest’anno a New York).

Court Central

Non prima delle 11

K. Edmund vs [LL] E. Donskoy

[WC] P-H. Herbert vs F. Lopez

A. Mannarino vs D. Ferrer

M. Pavic/N. Zimonijc vs R. Gasquet/L. Pouille

Non prima delle 19:30

[8] P. Carreno Busta vs [WC] N. Mahut

Non prima delle 20:30

[5] D. Thiem vs [LL] P. Gojowczyk

Court 1

Non prima delle 11

D. Schwartzman vs V. Troicki

P. Cuevas vs K. Kachanov

[Q] J-L. Struff vs [Q] B. Coric

F. Verdasco vs A. Rublev

[10] S. Querrey vs [Q] F. Krajinovic

Court 2

Non prima delle 12

P. Lorenzi vs [Q] J. Sousa