Mondo ITF: tutte le vincitrici della settimana
Settimana 23-29 ottobre. Doppietta azzurra: Alexandra Zmau trionfa ad Hammamet ($15,000), Jessica Pieri a Santa Margherita di Pula ($25,000)
Macon, USA $80,000 Hard
Anna Karolina Schmiedlova (SVK) b. Victoria Duval (USA) 6-4 6-1
Poitiers, Francia $100,000 Hard
Mihaela Buzarnescu (ROU) b. Alison Van Uytvanck (BEL) 6-4 6-2
Hammamet, Tunisia $15,000 Clay
Michele Alexandra Zmau (ITA) b. Caroline Romeo (FRA) 6-1 6-1
Liuzhou, Cina $60,000 Hard
Yafan Wang (CHN) b. Nao Hibino (JPN) 3-6 6-4 3-3 rit.
Saguenay, Canada $60,000 Hard
Greta Arn (HUN) b. Bibiane Schoofs (NED) 6-1 6-2
Santa Margherita di Pula, Italia $25,000 Clay
Jessica Pieri (ITA) b. Julia Grabher (AUT) 6-4 6-1
Obidos, Portogallo $25,000 Carpet
Katie Swan (GBR) b. Katie Boulter (GBR) 5-0 rit.
Istanbul, Turchia $25,000 Hard
Vitalia Diatchenko (RUS) b. Jaqueline Adina Cristian (ROU) 6-3 6-1
Wirral, Gran Bretagna $15,000 Hard
Samantha Murray (GBR) b. Eden Silva (GBR) 6-2 6-2
Stoccolma, Svezia $15,000 Hard
Jacqueline Cabaj Awad (SWE) b. Clara Tauson (DEN) 6-4 6-0
Lambare, Paraguay $15,000 Clay
Thaisa Grana Pedretti (BRA) b. Fernanda Brito (CHI) 6-2 rit.
Heraklion, Grecia $15,000 Clay
Anna Bondar (HUN) b. Reka-Luca Jani (HUN) 6-2 6-3
Sharm El Sheikh, Egitto $15,000 Hard
Sandra Samir (EGY) b. Emilie Francati (DEN) 6-3 6-3
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