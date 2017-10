Serie A1 femminile: Prato si conferma, Faenza continua a sorprendere

La squadra campione d'Italia e la matricola rivelazione guidano il Girone 2. Genova avvicina Parioli nel Girone 1

Terza giornata della Serie A1 femminile: nel Girone 1 il Tennis Club Parioli non è andato oltre il pareggio (2-2) contro le piemontesi dell’USD Tennis Beinasco, ne ha approfittato il Tennis Club Genova 1893, che ha battuto in casa per 4-0 il Tc Cagliari riducendo il distacco dalla vetta. Nel Girone 2 le campionesse in carica del Tc Prato hanno confermato il primo posto battendo in casa per 3-1 il Club Tennis Ceriano. Successo anche per il Club Atletico Faenza, che ha superato in trasferta lo Sporting Stampa Torino con un perentorio 0-4.

GIRONE 1

Tennis Club Genova 1893 – A. S. DIL Tennis Club Cagliari 4-0

Ludmilla Samsonova (G) b. Barbara Dessolis (C) 64 62

Debora Ginocchio (G) b. Alessandra Gallus (C) 60 60

Alberta Brianti (G) b. Anna Floris (C) 36 75 61

Alberta Brianti/Ludmilla Samsonova (G) b. Anna Floris/BArbara Dessolis (C) 62 62

Tennis Club Parioli ASD – USD Tennis Beinasco 2-2

Federica Di Sarra (B) b. Martina Caregaro (P) 64 64

Nastassja Burnett (P) b. Maria Canavese (B) 61 61

Giulia Gatto-Monticone (B) b. Martina Di Giuseppe (P) 67(6) 62 62

Martina Caregaro/Beatrice LOmbardo (P) b. Federica Di Sarra/Federica Rossi (B) 64 60

CLASSIFICA

7 (3) Tennis Club Parioli ASD

6 (3) Tennis Club Genova 1893

4 (3) USD Tennis Beinasco

0 (3) A. S. DIL Tennis Club Cagliari

GIRONE 2

Tennis Club Prato A.S.D. – Club Tennis Ceriano A.S.D. 3-1

Conny Perrin (C) b. Maria Elena Camerin (P) 64 63

Gaia Sanesi (P) b. Gloria Stuani (C) 60 60

Lisa Piccinetti (P) b. Eleonora Leva (61 60)

Maria Elena Camerin/Lisa Piccinetti (P) b. Perrin/Stuani (C) 64 63

A.S.D. Circolo della Stampa Sporting Torino – C.A. Faenza Sezione Tennis Gaudenzi ASD 0-4

Camilla Scala (F) b. Anna Maria Procacci (S) 62 75

Agnese Zucchini (F) b. Federica Joe Gardella (S) 64 63

Alice Balducci (F) b. Camilla Rosatello (S) 76(5) 46 61

Giulia Pasini/Camilla Scala (S) b. Anna Maria Procacci/Camilla Rosatello (S) 46 75 10-8

CLASSIFICA

7 (3) C.A. Faenza Sezione Tennis Gaudenzi ASD

7 (3) Tennis Club Prato A.S.D.

3 (3) A.S.D. Circolo della Stampa Sporting Torino

0 (3) Club Tennis Ceriano A.S.D.