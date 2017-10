Serie A1 maschile: vincono Prato e Park Tennis, CT Maglie a punteggio pieno

Nella sfida incrociata Genova-Palermo vincono le due squadre liguri. I pugliesi sanno solo vincere, Prato supera Crema in trasferta

Circoli in vista: la voce dei Circoli su Ubitennis

Terza giornata del campionato di Serie A1 maschile: I campioni d’Italia del Park Tennis Genova hanno confermato la loro leadership nel Girone 2 battendo in casa per 4-2 il Circolo Tennis Palermo. L’altra big del raggruppamento, la Canottieri Aniene ha dominato 5-1 sul TC Pistoia. Nel Girone 3 pareggio casalingo per il Tennis Club Italia Forte dei Marmi che non è andato oltre il 3-3 contro il Circolo Tennis Massa Lombarda ed è finita in parità (3-3) anche la sfida tra Tennis Club Schio e Due Ponti Roma. Sempre a punteggio pieno il neo promosso Circolo Tennis Maglie che ha espugnato anche il campo del TC Sinalunga per 4-2 : nello stesso girone il Tennis Club Genova 1893 si è imposto sul campo del TC Palermo Due. Nel Girone 4 il Tennis Club Crema è stato battuto in casa per 4-2 dal Tennis Club Prato, mentre il Tennis Club Parioli ha scavalcato i lombardi in classifica vincendo in Trentino sul campo dell’Ata Battisti.

Dopo la fase di playoff e playout (26 novembre e 3 dicembre), le finali si giocheranno il 9 e 10 dicembre in sede unica (a Foligno).

GIRONE 1

Tennis Club Sinalunga A.S.D. – Circolo Tennis Maglie A.S.D. 2-4

Giorgio Portaluri (M) b. Giovanni Galuppo (S) 63 67(6) 75

Francesco Garzelli (M) b. Giulio Terrosi (S) 60 61

Kamil Majchrzak (S) b. Peter Heinrich Torebko (M) 36 64 63

Erik Crepaldi (M) b. Pietro Licciardi (S) 76(4) 63

Kamil Majchrzak/Pietro Licciardi (S) b. Peter Heinrich Torebko/Erik Crepaldi (M) 76(4) 61

Giorgio POrtaluri/Francresco Garzelli (M) b. Giovanni Galuppo/Alessandro La Cognata (S) 63 75

A.D. Tennis Club Palermo Due – Tennis Club Genova 1893 2-4

Alessandro Motti (G) b. Alberto Cammarata (P) 63 61

Matteo Siccardi (G) b. Massimo Ienzi (P) 57 64 63

Carlos Taberner Segarra (P) b. Ruben Ramirez Hidalgo (G) 76(5) 62

Francesco PIcco (G) b. Antonio Campo (P) 76(5) 62

Ruben Ramirez-Hidalgo/Francesco Picco (G) b. Francesco Palpacelli/Massimo Ienzi (P) 63 63

C. Taberner Segarra/A. Campo (P) b. A. Motti/J.E. Accatino (G) 64 75

CLASSIFICA

9 (3) Circolo Tennis Maglie A.S.D.

6 (3) Tennis Club Genova 1893

3 (3) A.D. Tennis Club Palermo Due

0 (3) Tennis Club Sinalunga A.S.D.

GIRONE 2

Circolo Canottieri Aniene A.S.D. – Tennis Club Pistoia A.S.D. 5-1

Matteo Berrettini (A) b. Andrea Vavassori (P) 64 67(8) 64

Gianluigi Quinzi (A) b. Patrick Prader (P) 64 61

Flavio Cipolla (A) b. Lorenzo Vatteroni (S) 64 61

Liam Caruana (A) b. Tommaso Brunetti (S) 60 60

Flavio Cipolla/Liam Caruuana (A) b. Tommaso Brunetti/Lorenzo Vatteroni (S) 62 61

Patrick Prader/Andrea Vavassori (P) b. Matteo Berrettini/Gianluigi Quinzi (A) 57 75 10-5

Park Tennis Club Soc. Coop. Sp. – Circolo del Tennis Palermo ASD 4-2

Salvatore Caruso (PA) b. Alessandro Giannessi (PT) 63 60

Andrea Arnaboldi (PT) b. Omar Giacalone (PA) 63 76

Gianluca Mager (PT) b. Andrea Trapani (PA) 62 60

Lorenzo Musetti (PT) b. Luca Margaroli (PA) 60 62

Salvatore Caruso/Omar Giacalone (PA) b. Gianluca Mager/Francesco Moncagatto (PT) 61 62

Andrea Arnaboldi/Alessandro Giannessi (PT) b. Luca Margaroli/Andrea Trapani (PA) 61 64

CLASSIFICA

9 (3) Park Tennis Club Soc. Coop. Sp.

6 (3) Circolo Canottieri Aniene A.S.D.

3 (3) Circolo del Tennis Palermo ASD

0 (3) Tennis Club Pistoia A.S.D.

GIRONE 3

Tennis Club Italia S.S. DIL. R.L. – Circolo Tennis Dil. Massa Lombarda 3-3

Samuele Ramazzotti (M) b. Marco Furlanetto (I) 64 62

Edoardo Graziani (I) b. Lorenzo Rottoli (M) 63 26 75

Stefano Travaglia (M) b. Paolo Lorenzi (I) 63 26 75

Matteo Donati (I) b. Enrique Lopez Perez (M) 62 64

Paolo Lorenzi/Matteo Donati (I) b. Ernrique LOpez Perez/Samuele Ramazzotti (M) 64 62

Stefano Travaglia/Alessio De Bernardis (M) b. Marco Furlanetto/Edoardo Graziani (I) 26 62 12-10

Tennis Club Schio S.C.S.D. ARL – Due Ponti S.S.D. ARL 3-3

Giulio Di Meo (D) b. Pietro Pettina (S) 75 26 75

Federico Teodori (D) b. Leonardo De Rigo (S) 76(5) 75

Lorenzo Giustino (S) b. Potito Starace (D) 63 64

Philipp Oswald (S) b. Lorenzo Abbruciati (D) 60 60

Potito Starace/Giulio Di Meo (D) b. Philipp Oswald/Gabriele Broccardo (S) 76(4) 64

Pietro Pettina/Lorenzo Giustino (S) b. Lorenzo Abbruciati/Federico Teodori (D) 62 75

CLASSIFICA

7 (3) Tennis Club Italia S.S. DIL. R.L.

5 (3) Circolo Tennis Dil. Massa Lombarda

2 (3) Due Ponti S.S.D. ARL

1 (3) Tennis Club Schio S.C.S.D. ARL

GIRONE 4

A.S.D. e Ricreativa Tennis Club Crema – Tennis Club Prato A.S.D. 2-4

Matteo Trevisan (P) b. Alessandro Coppini (C) 61 64

Jacopo Stefanini (P) b. Filippo Mora (C) 61 64

Adrian Ungur (C) b. Jan Mertl (P) 61 75

Lorenzo Sonego (P) b. Andrey Golubev (C) 76(4) 61

Filippo Mora/Adrian Ungur (C) b. Lorenzo Sonego/Jan Mertl (P) 64 46 10-8

Matteo Trevisan/Jacopo Stefanini (P) b. Alessandro Coppini/Andrey Golubev (C) 46 64 10-4

A.T.A. C. Battisti Trentino ASD – Tennis Club Parioli ASD 2-4

Gian Marco Moroni (P) b. Nicolo Zampoli (B) 60 61

Francesco Bessire (P) b. Mattia Bernardi (B) 76(9) 57 61

Laurynas Grigelis (B) b. Ante Pavic (P) 62 64

Matteo Fago (P) b. Marco Brugnerotto (B) 67(9) 62 61

Laurynas Grigelis/Marco Brugnerotto (B) b. Ante Pavic/Gian Marco Moroni (P) 64 64

Matteo Fago/Francesco Bessire (P) b. Mattia Bernardi/Nicolo Zampoli (B) 63 64

CLASSIFICA

7 (3) Tennis Club Parioli

4 (3) A.S.D. e Ricreativa Tennis Club Crema

4 (3) Tennis Club Prato A.S.D.

1 (3) A.T.A. C. Battisti Trentino ASD