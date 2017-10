TV e Rete: l’ultimo Masters 1000 e le “quali” Next Gen

A Bercy si assegnano gli ultimi due posti per le Finals di Londra, allo Sporting Milano 3 un giovane azzurro guadagnerà un posto per quelle NextGen. Live su SKY Sport e Supertennis

Volge al termine la stagione tennistica 2017 con il circuito femminile che ha già assegnato il titolo di Maestra e l’ATP che si prepara alle Finals giovanili di Milano e quelle dei grandi previste a Londra. Questa settimana si assegnano gli ultimi due posti per la O2 Arena a Parigi-Bercy dove si gioca il nono e ultimo Masters 1000 della stagione. Intanto a Zhuhai (Cina) le top 20 escluse da Singapore si giocano il “Masterino” (WTA Elite Trophy). Allo Sporting Milano 3 di Basiglio (MI) otto giovani azzurri si giocano il pass per le Next Gen Finals di Milano. Grande favorito Matteo Berrettini già a ridosso dei primi 100 della classifica mondiale. Andiamo a vedere dunque la programmazione di un’altra intensa settimana di tennis in TV e streaming.

SKY SPORT (Sky Go e Now TV)

Il grande tennis torna protagonista su Sky Sport HD con il torneo di Parigi Bercy, ultima prova stagionale del circuito maschile Masters 1000, prima delle ATP World Finals di Londra (dal 13 al 19 novembre, live su Sky Sport HD). Il torneo parigino verrà trasmesso in diretta esclusiva e in Alta Definizione su Sky Sport 2 HD da lunedì 30 ottobre e domenica 5 novembre, giorno della finale. Riflettori puntati, in particolar modo sullo spagnolo Rafael Nadal, a una sola vittoria dal certificare la prima posizione mondiale di fine anno. Da seguire con interesse anche l’argentino Juan Martin del Potro, il francese Jo-Wilfried Tsonga e lo spagnolo Pablo Carreño Busta, tutti in corsa per un posto a Londra. Un solo italiano ammesso al tabellone principale, Paolo Lorenzi, dopo il forfait di Fabio Fognini. La “squadra” di Sky che seguirà il torneo sarà formata da Elena Pero, Luca Boschetto, Pietro Nicolodi e Federico Zancan alla telecronaca, mentre al commento tecnico si alterneranno Paolo Bertolucci, Laura Golarsa, Claudio Mezzadri e Flavia Pennetta. La programmazione del torneo Masters 1000 “Rolex Paris Masters”, in diretta esclusiva su Sky Sport 2 HD:

da lunedì 30 ottobre a giovedì 2 novembre

dalle 11 alle 23

venerdì 3 novembre

dalle 14 alle 23 quarti di finale

sabato 4 novembre

alle 14 prima semifinale

alle 16.30 seconda semifinale

domenica 5 novembre

alle 15 finale

SUPERTENNIS TV (Streaming)

Il canale della FIT disponibile gratuitamente sul canale 64 del Digitale terrestre (Copertura) e sul canale 224 della piattaforma satellitare SKY (in Alta Definizione) offrirà in diretta integrale il WTA Elite Trophy di Zhuhai (Cina) con 12 grandi protagoniste del circuito femminile che non sono riuscite a qualificarsi per Singapore. Inoltre il canale della FIT trametterà da venerdì 3 a domenica 5 novembre, le qualificazioni per le Next Gen Finals. Allo Sporting Milano 3 otto giovani italiani si giocano la wild-card per un posto nella rassegna della prossima settimana. Ricordiamo che Supertennis HD è in chiaro via Satellite quindi è ricevibile con qualsiasi decoder satellitare anche non SKY collegato a una parabola puntata verso i 13° Est (Satellite Hotbird). Inoltre tutta la programmazione è visibile in streaming sul sito Supertennis.tv (Solo dall’Italia) e anche sulla pagina Facebook ufficiale dell’emittente (che spesso può offrire streaming multipli). Questa la programmazione nel dettaglio:

WTA Elite Trophy Zhuhai



GRUPPO AZALEA

Kristina Mladenovic (FRA)

Julia Goerges (GER)

Magdalena Rybarikova (SVK)

GRUPPO BOUGANVILLE

CoCo Vandeweghe (USA)

Elena Vesnina (RUS)

Shuai Peng (CHN)

GRUPPO CAMELIA

Sloane Stephens (USA)

Anastasija Sevastova (LAT)

Barbora Strycova (CZE)

GRUPPO ROSA

Anastasia Pavlyuchenkova (RUS)

Angelique Kerber (GER)

Ashleigh Barty (AUS)

martedì 31 ottobre – LIVE

alle ore 08.30

Vandeweghe (USA) vs Peng (CHN) – Gruppo Azalea

alle ore 10.30

Goerges (GER) vs Rybarikova (SVK) – Gruppo Bouganville

non prima delle ore 12.00

Pavlyuchenkova (RUS) vs Kerber (GER) – Gruppo Rosa

mercoledì 1° novembre – LIVE alle ore 08.00, alle ore 10.00 ed alle ore 12.00; replica dalle 17.05

giovedì 2 novembre – LIVE alle ore 08.00, alle ore 10.00 ed alle ore 12.00; replica dalle 17.05

venerdì 3 novembre – LIVE alle ore 08.00 ed alle ore 12.00; replica dalle 20.00

sabato 4 novembre – LIVE alle ore 09.30 ed alle ore 12.00 (semifinali); replica dalle 19.15

domenica 5 novembre – LIVE alle ore 09.00 (finale); replica alle 16.00

Qualificazioni Next Gen ATP Finals (Sporting Milano 3, Basiglio)

La formula delle qualificazioni Next Gen (3-5 novembre) vedrà in campo 8 tennisti a sfidarsi in un classico tabellone, con scontri diretti, dai quarti di finale sino alla finale. L’evento verrà disputato con le nuovissime regole introdotte dall’ATP per le Next Gen Finals (7-11 novembre): match 3 set su 5 con parziali a 4 game ed eventuale tiebreak sul 3-3, ‘killer point sul 40-40 e ‘no let’ sul servizio.

Partecipanti (in ordine di ranking ATP)

Matteo Berrettini

Gianluigi Quinzi

Andrea Pellegrino

Liam Caruana

Filippo Baldi

Cristian Carli

Riccardo Balzerani

Gian Marco Moroni

venerdì 3 novembre

alle ore 14.00 LIVE – Qualificazioni Next Gen Milano (quarti)

alle ore 16.00 LIVE – Qualificazioni Next Gen Milano (quarti)

alle ore 18.00 LIVE – Qualificazioni Next Gen Milano (quarti)

sabato 4 novembre

alle ore 15.00 LIVE – Qualificazioni Next Gen Milano (semifinale)

alle ore 17.00 LIVE – Qualificazioni Next Gen Milano (semifinale)

domenica 5 novembre

alle ore 18.00 LIVE – Qualificazioni Next Gen Milano (finale); replica alle ore 22.00

STREAMING (TENNISTV.com)

La soluzione streaming ufficiale dell’ ATP è disponibile sia per computer che per dispositivi mobili (tramite le relative App). Il prezzo è di 14.99 Euro al mese per avere accesso a quasi tutti i tornei del circuito maschile. Questo il programma delle dirette di questa settimana:

– ATP Masters 1000 Parigi Bercy: 70 match IN DIRETTA da lunedì 30 ottobre

I tornei Challenger sono come sempre disponibili gratuitamente tramite il servizio streaming ufficiale dell’ATP.