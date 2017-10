WTA Elite Trophy Zhuhai: sorteggio dei gironi e programma

Abbastanza equilibrati i gruppi del "Masters B" cinese. Pavlyuchenkova pesca Kerber, Stephens ritrova Sevastova

Anastasija Pavlyuchenkova, impegnata nei preparativi per il player party di Zhuhai (via Twitter, @WTAEliteTrophy)

Nel clamore del primo trionfo “pesante” di Caroline Wozniacki a Singapore, il circuito WTA riprende a camminare a Zhuhai per l’Elite Trophy, il “Masters B” che finisce per mescolare assieme tenniste deluse che non occupano più la top 10 (Kerber) o la occupano pur essendo in netto declino di risultati (Mladenovic), e giocatrici che si sono distinte particolarmente nella seconda metà dell’anno (Stephens, Barty). Un gruppo piuttosto eterogeneo di dodici giocatrici che viene diviso in quattro gironi da tre, da cui usciranno poi le semifinaliste. Il sorteggio dell’edizione 2017 ha dato questi esiti:

GRUPPO CAMELIA

[3] Sloane Stephens

[5] Anastasija Sevastova

[11] Barbora Strycova

GRUPPO AZALEA

[1] Kristina Mladenovic

[7] Julia Goerges

[10] Magdalena Rybarikova

GRUPPO ROSA

[4] Anastasija Pavlyuchenkova

[8] Angelique Kerber

[9] Ashleigh Barty

GRUPPO BOUGANVILLE

[2] Coco Vandeweghe

[6] Elena Vesnina

(WC) Shuhai Peng

Gli accoppiamenti appaiono piuttosto equilibrati. Mladenovic, in teoria la prima testa di serie del lotto, incrocia una Goerges lanciatissima che ha strappato la qualificazione proprio con l’ultimo torneo; Kerber non avrà troppo di cui sorridere con Barty, in grande spolvero nella tournée asiatica. Stephens e Sevastova si ritroveranno dopo i quarti di finale dell’ultimo US Open che hanno lanciato la statunitense verso la conquista del suo primo Slam, mentre il girone composto da Vandeweghe, Vesnina e Peng sembra il meno competitivo: la wild card cinese si giocherà ampiamente le sue carte.

PROGRAMMA DI GIOCO: DAY 1

Nel primo giorno di incontri, martedì 31 ottobre (la manifestazione si chiuderà il 5 novembre) scenderanno in campo tre dei quattro gironi. Le uniche a non esordire saranno quelle del gruppo “Camelia”.