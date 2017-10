WTA Ranking: Wozniacki è numero 3, Halep in vetta fino a maggio?

La vittoria al Masters fa salire Woz al n.3. Halep conferma il n.1, ma sono tutte vicine. La rumena è quella che ha meno da perdere fino a Madrid 2018. Nuova top 10 in arrivo?

Con la vittoria al Masters, Caroline Wozniacki rientra in top3 dopo quasi 6 anni di assenza. La danese ha iniziato la stagione da n.19 del mondo, e dopo un 2016 passato, per la maggior parte, fuori dalla top 20 credo che nessuno di noi avrebbe scommesso su un suo ritorno ad altissimi livelli. Invece Caroline chiude la stagione al n.3, a pochissimi punti (160) dal n.1, che resta in mano a Simona Halep. Scendono, in top ten, Pliskova (-1, n.4) e Svitolina (-2, n.6) che terminerà il miglior anno della sua carriera fuori dalle prime 5.

HALEP N.1 FINO A MAGGIO? – Nonostante la classifica sia molto corta, Halep è quella che a inizio stagione ha meno punti in scadenza. Fino agli Australian Open compresi, Simona ha solo 40 punti in uscita e potrebbe quindi incrementare il risicato vantaggio che ha ora. La tabella riassume i punti da riconfermare delle prime 8 e propone proiezione di classifica senza i risultati di inizio 2016:

Punti TOT Punti in scadenza 1. HALEP 6135 40 2. WOZNIACKI 5885 290 3. MUGURUZA 5520 615 4. SVITOLINA 5185 315 5. KA. PLISKOVA 4830 900 6. OSTAPENKO 4770 240 7. V. WILLIAMS 4267 1330 8. GARCIA 4255 130

Pliskova e Venus sono quelle chiamate a confermare più risultati di prestigio. Wozniacki rimane in scia, a -250 punti: un buon piazzamento nel primo slam dell’anno potrebbe premiarla con il n.1, anche se probabilmente sarà solo provvisorio.

Guardando oltre il primo Slam, Simona ha la prima grossa cambiale da onorare a Madrid, a metà maggio, quando dovrà difendere i 1000 punti relativi al titolo conquistato quest’anno. I punti in scadenza fino a quel momento restano ancora davvero pochi per Halep (650) mentre le sue dirette inseguitrici dovranno faticare per mantenere la loro posizione. Di seguito la solita tabella, aggiornata con in punti in scadenza da inizio anno fino a Madrid esclusa:

Punti TOT Punti in scadenza 1. HALEP 5570 605 2. MUGURUZA 5185 1007 3. OSTAPENKO 4225 787 4. WOZNIACKI 4030 2175 5. GARCIA 4015 516 6. V. WILLIAMS 3660 1937 7. SVITOLINA 3595 1935 8. KA. PLISKOVA 3580 2252

Anche se Wozniacki riuscisse a superare Halep nel primo mese dell’anno, avrebbe poi da fronteggiare 2175 punti in uscita e la rumena potrebbe riappropriarsi della prima posizione. Occasione per Ostapenko e per Garcia: attendendo il Roland Garros, potrebbero togliersi la soddisfazione di entrare in top5 o addirittura in top3. Ovviamente sono tutte speculazioni da prendere con le pinze e gli scenari saranno più chiari via via che arriveranno i risultati dei primi tornei del 2018.

CI SARÀ UNA NUOVA TOP TEN DOPO ZHUHAI? – Il WTA Elite Trophy di Zhuhai ci potrebbe regalare una nuova top10. Konta, al n.9, è irrangiungibile per chiunque. Resta quindi solo il decimo posto a disposizione. Per ora al n.10 c’è Mladenovic, ma potrebbe essere superata da Vandeweghe, Stephens, Pavlyuchenkova o Sevastova. I gironi sono questi.

Pavlyuchenkova e Sevastova sono quelle con meno chance. Dovrebbero vincere il torneo (Sevastova a punteggio pieno) e sperare che: Mladenovic non vinca nemmeno una partita nel Round Robin; le loro avversarie in finale non siano Vandeweghe o Stephens. Le americane sono le più accreditate a superare Mladenovic. La campionessa degli US Open deve però arrivare almeno in finale e contendersi il titolo contro un’avversaria diversa da CoCo o Kiki, mentre a Vandeweghe sarebbe sufficiente vincere una partita in più della francese per sopravanzarla in classifica.

LE ALTRE – Non ci sono grossi cambiamenti in classifica. A parte la top ten, sono stabili tutte le posizioni fino al n.47. I più grossi movimenti li fanno registrare Mihaela Buzarnescu (+17, n.72), Oceane Dodin (-14, n.85), Pauline Parmentier (-9, n.91) e Anna Karolina Schmiedlova (+49, n.132).

Pos. Giocatrice Punti Tornei Diff. fine 2016 Diff. dal 23/10/17 1 Simona Halep 6175 18 3 0 2 Garbiñe Muguruza 6135 21 5 0 3 Caroline Wozniacki 6015 23 16 3 4 Karolina Pliskova 5730 20 2 -1 5 Venus Williams 5597 16 12 0 6 Elina Svitolina 5500 19 8 -2 7 Jelena Ostapenko 5010 21 37 0 8 Caroline Garcia 4420 24 15 0 9 Johanna Konta 3610 20 1 0 10 Kristina Mladenovic 2885 25 32 0 11 Svetlana Kuznetsova 2856 17 -2 0 12 Coco Vandeweghe 2819 17 25 0 13 Sloane Stephens 2722 10 23 0 14 Anastasia Pavlyuchenkova 2425 25 14 0 15 Anastasija Sevastova 2295 24 20 0 16 Madison Keys 2213 14 -8 0 17 Elena Vesnina 2195 24 -1 0 18 Julia Goerges 2060 23 36 0 19 Angelique Kerber 2042 21 -18 0 20 Ashleigh Barty 2031 17 305 0

Teen Ranking

Nessun movimento tra le giovani. Sono tutte stabili le prime 10 del Teen Ranking. Il Teen-Ranking si ottiene limitando la classifica alle giocatrici nate dopo il 1° gennaio 1997.

Pos. Giocatrice Anno Class. WTA Diff. dal 23/10/17 1 Jelena Ostapenko 1997 7 0 2 Daria Kasatkina 1997 24 0 3 Catherine Bellis 1999 42 0 4 Ana Konjuh 1997 45 0 5 Natalia Vikhlyantseva 1997 54 0 6 Marketa Vondrousova 1999 67 0 7 Naomi Osaka 1997 68 0 8 Aryna Sabalenka 1998 78 0 9 Sofia Kenin 1998 114 0 10 Francoise Abanda 1997 122 0

Nation Ranking

La Francia aggancia la Repubblica Ceca al n.3. Il Nation Ranking si ottiene sommando il ranking delle prime tre giocatrici di ciascuna nazione.

Pos. Nazione Punteggio Diff. dal 23/10/17 1 Stati Uniti 30 0 2 Russia 42 0 3 Repubblica Ceca 56 0 Francia 56 1 5 Romania 82 0 6 Germania 84 0 7 Australia 86 0 8 Cina 109 0 9 Spagna 126 0 10 Ucraina 135 0

Casa Italia

Praticamente invariata la top20 italiana rispetto a una settimana fa. Si scambiano il posto Gatto-Monticone e Ferrando, al n.10. Il ranking medio delle top 5 italiane è 111,8.

Pos. Giocatrice Class. WTA Diff. dal 23/10/17 1 Camila Giorgi 79 0 2 Francesca Schiavone 90 0 3 Roberta Vinci 111 0 4 Jasmine Paolini 136 0 5 Sara Errani 143 0 6 Georgia Brescia 185 0 7 Martina Trevisan 199 0 8 Deborah Chiesa 216 0 9 Jessica Pieri 257 0 10 Giulia Gatto-Monticone 278 1 11 Cristiana Ferrando 280 -1 12 Camilla Rosatello 296 0 13 Martina Di Giuseppe 320 0 14 Stefania Rubini 340 0 15 Martina Caregaro 371 0 16 Anastasia Grymalska 387 0 17 Alice Matteucci 393 0 18 Camilla Scala 431 0 19 Gaia Sanesi 484 0 20 Lucrezia Stefanini 503 0

LE TOP 50

Legenda: nelle top 50 trovate, in ogni riga: classifica-variazione ripeto alla settimana precedente-nazionalità-giocatrice- anni-punti-tornei

1 0 [ROU] Simona Halep 26 6175 18

2 0 [ESP] Garbiñe Muguruza 24 6135 21

3 3 [DEN] Caroline Wozniacki 27 6015 23

4 -1 [CZE] Karolina Pliskova 25 5730 20

5 0 [USA] Venus Williams 37 5597 16

6 -2 [UKR] Elina Svitolina 23 5500 19

7 0 [LAT] Jelena Ostapenko 20 5010 21

8 0 [FRA] Caroline Garcia 24 4420 24

9 0 [GBR] Johanna Konta 26 3610 20

10 0 [FRA] Kristina Mladenovic 24 2885 25

11 0 [RUS] Svetlana Kuznetsova 32 2856 17

12 0 [USA] Coco Vandeweghe 25 2819 17

13 0 [USA] Sloane Stephens 24 2722 10

14 0 [RUS] Anastasia Pavlyuchenkova 26 2425 25

15 0 [LAT] Anastasija Sevastova 27 2295 24

16 0 [USA] Madison Keys 22 2213 14

17 0 [RUS] Elena Vesnina 31 2195 24

18 0 [GER] Julia Goerges 28 2060 23

19 0 [GER] Angelique Kerber 29 2042 21

20 0 [AUS] Ashleigh Barty 21 2031 17

21 0 [USA] Serena Williams 36 2030 9

22 0 [SVK] Magdalena Rybarikova 29 1999 19

23 0 [CZE] Barbora Strycova 31 1965 24

24 0 [RUS] Daria Kasatkina 20 1950 22

25 0 [AUS] Daria Gavrilova 23 1865 23

26 0 [SVK] Dominika Cibulkova 28 1860 22

27 0 [CHN] Shuai Peng 31 1745 26

28 0 [POL] Agnieszka Radwanska 28 1715 20

29 0 [CZE] Petra Kvitova 27 1653 15

30 0 [CZE] Lucie Safarova 30 1650 20

31 0 [NED] Kiki Bertens 25 1610 28

32 0 [CRO] Mirjana Lucic-Baroni 35 1605 18

33 0 [RUS] Ekaterina Makarova 29 1580 22

34 0 [EST] Anett Kontaveit 21 1535 21

35 0 [BEL] Elise Mertens 21 1483 28

36 0 [CHN] Shuai Zhang 28 1470 28

37 0 [ROU] Sorana Cirstea 27 1455 24

38 0 [FRA] Alizé Cornet 27 1422 24

39 0 [SUI] Timea Bacsinszky 28 1362 12

40 0 [ESP] Carla Suárez Navarro 29 1341 23

41 0 [AUS] Samantha Stosur 33 1211 22

42 0 [USA] Catherine Bellis 18 1205 21

43 0 [UKR] Lesia Tsurenko 28 1200 25

44 0 [ROU] Irina-Camelia Begu 27 1194 27

45 0 [CRO] Ana Konjuh 19 1176 19

46 0 [CHN] Qiang Wang 25 1165 22

47 1 [GER] Tatjana Maria 30 1150 36

48 1 [GER] Mona Barthel 27 1103 27

49 1 [CZE] Katerina Siniakova 21 1100 25

50 -3 [USA] Lauren Davis 24 1093 23