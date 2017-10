ATP Bercy: Lorenzi fuori, la grinta non basta

PARIGI - Sfortunato Paolo Lorenzi, Sousa passa in due set tirati

[Q] J. Sousa b. P. Lorenzi 6-4 7-5 (da Parigi, Luca Baldissera)

Nell’autentico “bunker” che è il campo numero 2 di Parigi Bercy, uno spazio non più ampio di una palestra da scuola superiore, l’unico azzurro in gara nel “mille” che chiude la stagione del tennis 2017 (maestri che si sfideranno a Londra a parte), Paolo Lorenzi, esce di scena dopo un match combattuto ed equilibrato. Purtroppo per Paolo, in due-tre momenti chiave della partita un insieme di sfortuna (due nastri a sfavore) e di pallate azzeccate con bravura dall’avversario portoghese Joao Sousa lo hanno condannato alla sconfitta, che archivia un 2017 andato in calando ma comunque non privo di soddisfazioni, su tutte gli ottavi di finale conquistati a New York contro il finalista Kevin Anderson.

Joao scappa subito 3-0 in avvio di match, facilitato da alcune incertezze di Lorenzi (due doppi falli consecutivi che sono costati il break all’italiano), ma subisce un’ottima reazione di Paolo, che si porta 4-3 e servizio con una bella serie di game consecutivi portati a casa a forza di corse e dritti potenti. Ma proprio nel momento in cui sembrava che Sousa potesse perdere il controllo del match (grida ad alta voce, lanci di racchetta, pallate sui teloni di fondo), l’azzurro incappa in un paio di errori gravi, restituisce il break di vantaggio, e finisce poi per cedere nuovamente la battuta e di conseguenza il primo set, 6-4. Peccato, dalle tribunette l’impressione è stata che ci mancasse tanto così a far “sbroccare” definitivamente il fumantino Sousa, ma in particolare un dritto facile fallito malamente da Lorenzi ha rimesso in corsa un avversario che stava decisamente vacillando dal punto di vista psicologico. Coach Michele Galoppini incoraggia il suo giocatore, dietro a lui siede Corrado Barazzutti.

Nel secondo set il gioco procede in modo lineare ed equilibrato, i due contendenti mostrano anche della buona qualità da fondo, loro caratteristica migliore, e Paolo si concede diverse sortite vincenti a rete. Abbastanza all’improvviso, ma sempre a causa di un’incertezza al servizio di Lorenzi (i doppi falli saranno 4 alla fine, ma tutti commessi nei momenti peggiori), il portoghese scappa 5-3 e va a servire per il match. Reagisce di nuovo bene Paolo, con almeno tre punti in difesa e contrattacco da applausi, pareggia 5-5, ma è il suo ultimo sussulto. Sousa si rimette a correre e spingere a testa bassa, si prende gli ultimi due game, e il secondo turno contro Juan Martin del Potro. Arrivederci al 2018 per Lorenzi, che va sempre e comunque applaudito per le gran cose che sta continuando a farci vedere, e per la capacità di migliorarsi anno dopo anno, in barba all’anagrafe.

