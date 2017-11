ATP Bercy: AccorHotels nuovo partner del Rolex Paris Masters

Non solamente Rolex a Parigi Bercy. Grazie alla sponsorizzazione dell'importante gruppo alberghiero AccorHotels il Rolex Paris Masters offre un'accoglienza particolare ai fans più fortunati

(da Parigi la nostra inviata)

AccorHotels è divenuto partner ufficiale del Rolex Paris Masters per le prossime tre edizioni (dal 2017 al 2019).

L’hanno annunciato i due soggetti in questione con un comunicato stampo rilasciato in questi giorni. “Questo accordo con il Rolex Paris Masters costituisce per AccorHotels un nuova occasione di mettere il savoir-fair tipico del mondo alberghiero al servizio di un evento sportivo di primo piano” dichiara Fabien Gavard-Gaton, direttore delle sponsorizzazioni del gruppo AccorHotels “La nostra presenza nel cuore del più importante torneo indoor di Francia, oltre che nella stessa arena, completa la nostra attività che da più di trent’anni lavora su tutto il territorio per offrire ai nostri clienti nuovi punti di contatto al di fuori del mondo dell’hotel.”

Grazie a questo accordo il gruppo beneficerà di visibilità sui campi da gioco e all’interno delle comunicazioni social del torneo. Le panchine dove si accomodano i giocatori durante gli incontri sono state inoltre pensate sulla falsa riga di una camera d’hotel. Accanto alla seduta fa bella mostra infatti un elegante cesto di frutta, riservato solitamente nel mondo dell’ospitalità ai clienti VIP.

Quest’anno AccorHotels approfitta del Master di Bercy per lanciare “Time to Match”, un nuovo programma di benvenuto per i fans. Ispirandosi a una famosa app di incontri “Time to Match” propone agli appassionati di tennis di iscriversi a un concorso invitando un amico, con il quale vorrebbero condividere una giornata al torneo, a fare lo stesso. Prima dell’inizio della manifestazione 4 fortunati sono stati estratti a sorte e hanno vinto la possibilità di godere dello spettacolo del tennis dall’elegante Terrasse AccorHotels posizionata sul campo centrale.

Che altro dire ai numerosi spettatori accorsi all’AccorHotels Arena allora se non, enjoy your stay!