ATP Bercy, day 4: apre del Potro, aperitivo con Nadal

Alle 11 del mattino l'argentino contro Haase per mantenere vivo il sogno Londra. Giornata da sei partite sul Campo Centrale. Il numero 1 del mondo alle 19:30

In attesa che il numero uno del mondo, Rafael Nadal, scenda in campo all’ora dell’aperitivo, il giovedì del Rolex Paris Master appare molto interessante.

Sull’arena centrale aprono Robin Haase e Juan Martin Del Potro, con il suo sogno di raggiungere Londra, segue poi un pomeriggio di bellissimo tennis: il giovane Dominic Thiem sfida Fernando Verdasco, che è apparso finora in ottima forma, John Isner cerca di mettere in difficoltà Grigor Dimitrov, mentre Jack Sock, reduce da una battaglia, trova il padrone di casa Lucas Pouille. In serata, dopo il match di Rafael Nadal contro Pablo Cuevas, scenderanno in campo il numero 3 della classifica ATP Marin Cilic e Roberto Bautista Agut.

Sul campo uno invece pomeriggio nel segno della Francia con Nicolas Mahut che incontra il sorprendente serbo Filip Krajinovic e Julien Benneteau che trova il belga David Goffin.

Buon divertimento!

Court Central:

dalle ore 11:00

[13] J.M. del Potro vs R. Haase

dalle ore 12:30

[5] D. Thiem vs F. Verdasco

[9] J. Isner vs [6] G. Dimitrov

[16] J. Sock vs [17] L. Pouille

dalle ore 19:30

[1] R. Nadal vs P. Cuevas

dalle ore 20.30

[14] R. Bautista Agut vs [3] M. Cilic

Court 1:

dalle ore 15:00

[Q] F. Krajinovic vs [WC] N. Mahut

dalle ore 16:30