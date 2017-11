ATP Bercy: Haase sorprende Zverev, bene Pouille

PARIGI - Dopo un primo set dominato, si spegne la luce per Alexander Zverev. Haase si esalta e vince al terzo. Isner avanti in tre su Schwartzman, vince Pouille

R. Haase b. [4] A. Zverev 3-6 6-2 6-2 (da Parigi, Chiara Gheza e Luca Baldisssera)

Finalmente in questo mercoledì di festa si vede la fila all’ingresso dell’Accor Hotels Arena di Parigi-Bercy. I controlli per la sicurezza sono scrupolosi ma gli spettatori attendono sorridenti in attesa di assistere a una giornata di torneo che vedrà scendere sul terreno di gioco i big del tennis mondiale.

Si parte con la sfida tra il numero 5 della classifica ATP Alexander Zverev e l’olandese Robin Haase, e subito va in scena la prima grande sorpresa della giornata. Dopo un primo set durante il quale la situazione sembrava sotto controllo per il giovane tedesco (Zverev trova anche il tempo per scherzare al cambio campo con l’arbitro Carlos Bernardes su una scarpa slacciata), improvvisamente la luce per lui si spegne. Robin è bravo a dimenticare in fretta il primo parziale e restare focalizzato sull’incontro. Dall’inizio del secondo set è subito chiaro al pubblico, oggi numeroso, che la musica in campo è totalmente cambiata: Alexander fatica al servizio e improvvisa disperate discese a rete, mentre Haase pare riuscire a trasformare in colpi vincenti ogni pallina sulla quale si avventa. Il terzo set vola via ancora più veloce. Robin tiene rapidamente i propri turni di servizio. Alexander si spegne, appare addirittura stanco fisicamente (Luca Baldissera lo aveva incontrato sabato all’aeroporto Charles de Gaulle e il tedesco gli aveva confessato di sentirsi influenzato). Sull’ennesima palla break in favore di Haase il dritto di Zerev finisce su un nastro che per il tedesco sa di sentenza. Tra gli applausi dell’arena centrale Haase si prende infine il lusso di eliminare il numero 5 del mondo chiudendo con una splendida palla corta. Ora per lui il vincente della sfida tra del Potro e Sousa.

Nella sfida sul campo numero 1 tra il gigante John Isner e il piccolo Diego Schwartzman la spunta lo spilungone statunitense grazie alla sua ottima battuta (saranno 29 gli ace alla fine). Il super servizio di John contro l’1,70 scarso dell’avversario risulta spesso imprendibile, non solo con gli angoli esterni, ma addirittura in altezza, grazie ai letali kick anche con la seconda palla. Servono comunque 2 ore e 34 minuti a Isner per riuscire a domare l’argentino, che corre e difende da par suo.

Primi due parziali equilibratissimi, un tie-break a testa vinto, molto lottato e divertente il secondo. Nel terzo set fatale a Diego il turno di servizio perduto nell’ottavo gioco (primo break assoluto dell’intera partita). A quel punto il 6-3 finale arriva in un attimo. Per Isner ora uno tra Gasquet e Dimitrov.

Nessun problema per Lucas Pouille opposto a Feliciano Lopez, sono sufficienti al francese, molto centrato e in palla, due break all’inizio dei set. Impressionante il rendimento alla battuta di Lucas (92% di punti con la prima, 85% con la seconda, nessun break point concesso), ma è stata evidente in campo la giornata poco brillante di Feliciano, molto stanco e poco reattivo. Quando un attaccante che fa dell’esplosività e dell’atletismo le sue armi migliori va in campo appannato dal punto di vista fisico, c’è poco da fare. Pouille, in ogni caso, si guadagna con merito il terzo turno contro chi uscirà dalla sfida tra Jack Sock e Kyle Edmund.

