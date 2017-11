ATP Bercy, verso Londra: Verdasco elimina Anderson

PARIGI - Brutto inciampo per il sudafricano Kevin Anderson, superato in volata da Fernando Verdasco

F. Verdasco b. [12] K. Anderson 5-7 6-4 7-5 (da Parigi, il nostro inviato Luca Baldissera)



Le proverbiali “botte da orbi”, un grande match giocato a viso aperto insomma, vanno in scena sul campo numero 1 del masters 1000 di Parigi Bercy. Sull’angusto (ma affascinante dal punto di vista degli spettatori) “court” laterale al palazzetto, il servizio del sudafricano Kevin Anderson fa davvero impressione, ma anche le legnate in accelerazione con il dritto e il rovescio di Fernando Verdasco non scherzano affatto. Ne esce una partita molto bella, godibile tecnicamente, in cui i due se le suonano senza soluzione di continuità. Ovviamente superiore alla battuta Kevin (11 ace, nemmeno molti, ma tanta solidità), meglio da fondo Fernando (37 punti vinti in risposta).

Il primo set si risolve al dodicesimo game, con il più chirurgico dei break trovato da Anderson, alla prima occasione in assoluto per entrambi sul servizio avversario, nel secondo Verdasco piazza l’allungo brekkando al quarto gioco, per poi resistere al ritorno di Anderson, che non sfrutta due opportunità di controbreak sul 4-5. Il set decisivo si risolve alla fine, da 4-5 sotto Verdasco piazza un parziale di 3 game consecutivi, con break a zero nell’undicesimo (strepitosi due punti con il rovescio per lo spagnolo, passante e pallonetto). Un’ultima palla break per Kevin annullata bene con il servizio liftato, e un carichissimo Fernando, in trance agonistica probabilmente ancora da ieri dopo la vittoria con Rublev, può festeggiare in modo a dir poco chiassoso con il suo team. L’ottavo di finale contro Dominic Thiem promette bene.

(in aggiornamento)

Risultati:

R. Haase b. [4] A. Zverev 3-6 6-2 6-2

[9] J. Isner b. D. Schwartzman 7-6(2) 6-7(11) 6-3

[17] L. Pouille b. F. Lopez 6-3 6-4

F. Verdasco b. [12] K. Anderson 5-7 6-4 7-5

P. Cuevas b. [15] A. Ramos-Vinolas 6-7(5) 7-6(1) 6-2

[1] R. Nadal b. H. Chung 7-5 6-3

[13] J.M. del Potro vs [Q] J. Sousa

[16] J. Sock vs K. Edmund

[11] J.W. Tsonga vs [WC] J. Benneteau

[3] M. Cilic vs [Q] B. Coric

[14] R. Bautista Agut vs [Q] J. Chardy

[6] G. Dimitrov vs R. Gasquet

[7] D. Goffin vs A. Mannarino