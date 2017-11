ATP Bercy: incontenibile Verdasco, Thiem è fuori

PARIGI - Un Verdasco in piena trance agonistica elimina Dominic Thiem. Per la prima volta lo spagnolo conquista i quarti di finale del Rolex Paris Masters

Nel secondo ottavo di finale di giornata si incontrano nell’arena centrale il numero 5 del mondo, Dominic Thiem, e lo spagnolo Fernando Verdasco, apparso particolarmente grintoso da inizio torneo. Un solo precedente tra i due giocatori: un infinito secondo turno sull’erba di Wimbledon nel 2015, vinto da Verdasco. Entrambi i contendenti si giocano il loro primo accesso in carriera ai quarti di finale del Rolex Paris Masters.

Fernando si presenta in campo con una vistosa fasciatura al ginocchio sinistro, ma da come si muove sul terreno di gioco non sembrano esserci particolari problemi, anzi il ritmo imposto dallo spagnolo su Dominic è a dir poco indiavolato. Il quinto gioco decide il set: Verdasco fa correre Thiem per tutto il campo e gli strappa il servizio. Tanto è sufficiente allo spagnolo per giocare in scioltezza sui proprio turni di battuta e chiudere per 6-4, esultando in direzione del suo angolo.

La musica non cambia nel secondo parziale, Thiem non sente la palla ma Verdasco dal canto suo non gli concede respiro. Nel terzo gioco arriva il break di un Fernando in trance agonistica. Dominic ha un sussulto nel’ottavo game quando riesce a strappare il servizio all’avversario, ma è solo un’illusione per l’austrico. Nel gioco successivo Verdasco mette in campo tutta la sua grinta e si riprende il break. L’ennesimo errore di Thiem consegna la vittoria finale a Fernando. Ora lo spagnolo attende il vincente tra Jack Sock e Lucas Pouille.

Risultati:

[13] J.M. del Potro b. R. Haase 7-5 6-4

F. Verdasco b. [5] D. Thiem 6-4 6-4

[6] G. Dimitrov vs [9] J. Isner

[WC] N. Mahut vs [Q] F. Krajinovic

[16] J. Sock vs [17] L. Pouille

[7] D. Goffin vs [WC] J. Benneteau

[1] R. Nadal vs P. Cuevas

[3] M. Cilic vs [14] R. Bautista Agut