ATP Bercy, day 5: Nadal a merenda, Cilic a cena

PARIGI - Alle due del pomeriggio Del Potro sfida Isner per un posto nelle Finals. Rafa seconda partita sul centrale. Alle 19.30 continua il sogno di Benneteau a Parigi. Chiude Verdasco contro Sock

(da Parigi, Chiara Gheza)

Il venerdì dei quarti di finale del Rolex Paris Masters vede tutte le partite di singolare sullo splendido campo centrale. Si apre nel primo pomeriggio con la sfida tra John Isner e Juan Martin Del Potro. A seguire scenderà in campo il numero uno del mondo Rafael Nadal, sopravvissuto a una battaglia contro Pablo Cueves, che sfiderà il sorprendente serbo Filip Krajinovic.

All’ora di cena l’unico francese ancora in corsa a Parigi, Julien Benneteau, incrocerà le racchette con Marin Cilic. In chiusura un Fernando Verdasco, apparso in piena fiducia fin dai primi turni, se la vedrà con lo statunitense Jack Sock per un posto nelle semifinali.

Court Central:

dalle ore 11:00

[13] J.M. del Potro vs. [9] J. Isner

dalle ore 15:30

[1] R. Nadal vs. [Q] F. Krajinovic

dalle ore 19:30