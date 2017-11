ATP Bercy: fuori delPo, saluta Londra. Isner sogna

PARIGI - Un acciaccato del Potro cede a Isner. Anche in caso di forfait di Nadal a Londra, Juan Martin non andrà . Lo statunitense per farcela deve vincere il torneo

[9] J. Isner b. [13] J.M. del Potro 6-4 6-7(5) 6-4 (da parigi, Luca Baldissera)

Dopo la “bomba” del ritiro di Rafa Nadal, vanno in campo i due lunghi John Isner e Juan Martin del Potro, per il primo dei quarti di finale al Rolex Paris Masters di Bercy. In effetti, non è che le cose si mettano molto meglio dal punto di vista della salute, perchè si assiste a un confronto tra un delPo palesemente sfinito, in evidente riserve di energie, e un Long John claudicante a causa di un fastidio alla caviglia sinistra (e già abbondantemente fasciato anche sul ginocchio) che si fa sistemere in campo dal fisioterapista. Ma anche se nel comparto fisico e atletico non ci siamo, stiamo comunque parlando di gente dal braccio potente, e tecnicamente la partita diventa godibilissima, pur se giocata costantemente con colpi a chiudere appena possibile. Quando due professionisti di altissimo livello si affrontano a braccio (obbligatoriamente) sciolto, di solito si vedono numerose soluzioni spettacolari, che ripagano gli spettatori degli inevitabili errori commessi alla costante ricerca del vincente.

Nel primo set, i due procedono a legnate con i servizi e i drittoni, più propositivo a rete Isner (diversi serve&volley di ottima fattura), più potente da fondo del Potro (con le sue proverbiali mazzate), fino al 5-4. Come detto il pubblico apprezza, ma il decimo game è fatale all’argentino: non erano ancora viste occasioni per chi era alla risposta, quando due errori con il dritto di Juan Martin, più un gran passante e un attacco vincente di John chiudono quasi all’improvviso il parziale, 6-4. Il solitamente compassato del Potro è furibondo, dalla tribuna non sento bene cosa dice, ma un paio di paroline poco eleganti si capiscono comunque.

Il secondo set procede in fotocopia al primo, ma stavolta nessuno dei due, durante i 42 minuti divertenti, e pieni di vincenti come detto spesso estemporanei ma spettacolari, necessari a giocare 12 game e arrivare al tie break, commette distrazioni gravi nei turni di servizio. Il pubblico è decisamente dalla parte dell’argentino, forse per simpatia (ma anche Isner è molto amato), forse nella speranza di avere più tennis possibile visto che quasto sarà l’unico match di singolare della sessione pomeridiana. Senza minibreak si arriva al set-point per Juan Martin, e qui il clamoroso primo doppio fallo del set commesso dallo statunitense gli regala il parziale (sta iniziando a essere una tendenza, per John, questa di incepparsi alla battuta in momenti chiave delle partite). Si decide tutto al terzo.

A questo punto sembra delPo il più sofferente, ci sono due fisioterapisti in campo contemporaneamente a massaggiare i giocatori, l’argentino si tocca l’anca dal lato sinistro e cammina sempre peggio. Quando nel terzo game gli scappa largo un dritto della disperazione, e Isner brekka, c’è già aria di “game over“. Anche alla battuta Juan Martin non spinge più come prima, dal vivo si sente proprio il rumore diverso della palla, non schiocca come di consueto. L’unico colpo a cui si può aggrappare è il suo strepitoso dritto, che secondo me sarebbe capace di tirare a chiudere anche da seduto, come faceva Tomas Muster quando si allenava col ginocchio ingessato nel 1989. In risposta, John si muove a sua volta poco e male, ma ormai non si vede come possa farsi togliere la battuta. E il 6-4 finale è praticamente una formalità.

Si ferma a un metro dal traguardo la gran rincorsa di del Potro in classifica verso Londra, ma anche non dovesse andarci Rafa Nadal, Juan Martin in mixed zone ci ha detto “no, no, non mi preparo per Londra, ho chiuso la stagione, vado a casa in vacanza“. Vedremo. Per lo statunitense, invece, l’unica speranza di qualificazione alle finals è vincere questo torneo.

Risultati:

[Q] F. Krajinovic b. [1] R. Nadal W/O

[3] M. Cilic vs [WC] J. Benneteau

[16] J. Sock vs F. Verdasco