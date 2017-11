WTA Zhuhai: il programma delle semifinali

Apre la sesta sfida in carriera fra Goerges e Sevastova (09.30). Non prima delle 12 l'inedito scontro tra Vandeweghe e Barty

Ashleigh Barty, Anastasija Sevastova, Coco Vandeweghe e Julia Goerges. Sono questi i nomi delle quattro giocatrici giunte alle semifinali del Masters B di Zhuhai. Tutte e quattro uscite imbattute dai rispettivi gironi. Barty (Gruppo Rosa) ha superato Pavlyuchenkova e Kerber. Sevastova (Gruppo Camelia) ha avuto la meglio contro Stephens e Strycova. Vandeweghe (Gruppo Bouganville) ha fatto fuori Peng e Vesnina. E infine Goerges (Gruppo Azalea), che ha battuto Rybarikova e poi inflitto a Mladenovic la dodicesima sconfitta consecutiva. Vandeweghe è l’unica delle quattro ad aver ceduto un set, nel primo match contro Peng vinto in rimonta.

Ad aprire sabato il programma delle semifinali, saranno Julia Goerges (testa di serie numero 7) e Anastasija Sevastova (5), che scenderanno in campo non prima delle 09.30 italiane. Cinque i precedenti tra le due giocatrici: la tedesca conduce con tre vittorie, ma Sevastova ha vinto in tre set l’unico confronto diretto disputato quest’anno (Maiorca, erba). Non prima delle 12 italiane sarà la volta di Coco Vandeweghe (seconda favorita del seeding) e Ashleigh Barty (9), che si sfideranno per la prima volta in carriera.

Cosa è successo nei gironi

Prima giornata:

Vandeweghe b. Peng (Gruppo Bouganville)

(Gruppo Bouganville) Goerges b. Rybarikova (Gruppo Azalea)

(Gruppo Azalea) Pavlyuchenkova b. Kerber (Gruppo Rosa)

Seconda giornata:

Rybarikova b. Mladenovic (Gruppo Azalea)

(Gruppo Azalea) Barty b. Pavlyuchenkova (Gruppo Rosa)

(Gruppo Rosa) Sevastova b. Stephens (Gruppo Camelia)

Terza giornata:

Barty b. Kerber (Gruppo Rosa)

(Gruppo Rosa) Sevastova b. Strycova (Gruppo Camelia)

(Gruppo Camelia) Vandeweghe b. Vesnina (Gruppo Bouganville)

Quarta giornata: