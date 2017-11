ATP Bercy, day 6: due semifinali quasi inedite

Alle 14 Krajinovic sfida Isner per la prima volta a livello ATP. Non prima delle 16, Benneteau contro Sock per continuare a sognare

Se dodici mesi fa ci avessero detto che uno dei semifinalisti della passata edizione del Rolex Paris Masters avrebbe raggiunto di nuovo questo traguardo anche nel 2017, in pochi avrebbero puntato il dito su John Isner. E invece l’americano è nuovamente lì, pronto a giocarsi la chance di vincere il torneo un anno dopo. Ad impedirgli di raggiungere la finale ci sarà il qualificato Filip Krajinovic (che ha approfittato del ritiro di Rafa Nadal nei quarti), alla sua seconda semifinale in carriera dopo quella di Belgrado nel 2010. Gli ultimi anni sono stati una vera sofferenza per il serbo, il quale solo quest’anno, vincendo 5 tornei Challenger consecutivi, è riuscito a riacquistare la classifica che gli compete. Isner va a caccia della sua 25esima finale ATP e per farlo dovrà battere per la seconda volta in carriera Krajinovic (il loro unico precedente risale al 2008 e fu giocato in un Challenger a Lubbock, Texas, vinto da John 6-2 6-4 quando Filip aveva 17 anni).

Anche nell’altra semifinale è presente un tennista americano e si tratta di Jack Sock, che affronterà la wild card Benneteau. Il francese, il cui ritiro avverrà in qualche momento non specificato nel corso della prossima stagione, sa già che questa sarà la sua ultima presenza al torneo di Bercy e non vorrà affatto sfigurare. Per la prima volta in carriera ha centrato due vittorie consecutive contro dei top 10, diventando la prima wild card a raggiungere la semifinale a Bercy dal 2012 (anche in quel caso si trattava di un transalpino, Llodra). L’unico precedente tra Sock e Benneteau è stato disputato a Shanghai nel 2014 e se l’è aggiudicato il n. 83 del mondo con il punteggio di 6-3 6-4.

Segnaliamo infine che se uno tra Sock e Isner dovesse vincere il torneo si qualificherebbe per le Finals di Londra (i precedenti tra i due sono 5-3 in favore di Isner).

Court Central:

dalle ore 14:00

[Q] F. Krajinovic vs [9] J. Isner

dalle ore 15:30

[WC] J. Benneteau vs [16] J. Sock