Il ricamo di Jack Sock nei pressi della rete

Il tennista americano mostra tutto il suo talento con questa demi-volée di rovescio vincente

Nel match vinto in rimonta contro Verdasco, Jack Sock ha messo in mostra una prestazione straordinaria piazzando una serie incredibili di punti spettacolari, per lo più vincenti di dritto di pura potenza. Su tutti i colpi però spicca questo ricamo, giocato nei pressi della rete con la palla in mezzo ai piedi. Il numero 22 del mondo è riuscito a togliersi dall’impaccio con una demi-volée così bella che persino lui al cambio campo non aspettava altro che rivedere il suo colpo sul maxi schermo.