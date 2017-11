Qualificazioni Next Gen: la finale sarà Baldi-Quinzi

Le due grandi promesse junior apparse perdute, si giocheranno la possibilità di giocare il Masters Under 21 a Milano

Saranno Filippo Baldi e Gianluigi Quinzi a sfidarsi nella finale del mini-torneo che assegna una WC per le Next Gen Atp Finals. Allo Sporting 3 di Basiglio si sono disputate quest’oggi le semifinali: in apertura di programma Gianluigi Quinzi ha sconfitto per tre set ad uno, 4-0 1-4 4-1 4-3(3) il romano d’America Liam Caruana, classe 1998, attualmente numero 423 atp. Il ventunenne di San Giorgio, dopo la buona vittoria di ieri contro Riccardo Balzerani, ha dovuto faticare per avere la meglio di Caruana, giocatore dotato di un tennis brillante e offensivo che ben si adatta alle superfici rapide. Quinzi partirà domani leggermente favorito contro il suo coetaneo Filippo Baldi; Il milanese ha dato continuità alla sorprendente vittoria di ieri sulla testa di serie n.1 Matteo Berrettini. Anche nel match odierno contro il pugliese Andrea Pellegrino (n. 385 del mondo), Baldi non ha lasciato nemmeno un set per strada, confermando soprattutto nei momenti topici dell’incontro di essere in uno splendido momento di forma: 4-3(2) 4-3(4) 4-2 il punteggio a favore del numero 459 Atp.

La storia dei due contendenti della finale di domani è abbastanza simile. Entrambi hanno avuto enormi difficoltà a confermare i risultati ottenuti a livello junior (insieme vinsero la Davis Cup junior nel 2012) a causa della grande pressione con cui hanno dovuto confrontarsi una volta approdati tra i professionisti. La finale di domani quindi, oltre a garantire l’accesso al Masters che partirà nel capoluogo lombardo il 7 novembre, rappresenta moralmente un’ottima occasione per lasciarsi definitivamente il passato alle spalle.

Risultati:

[2] G. Quinzi b. [4] L. Caruana 4-0 1-4 4-1 4-3(3)

F. Baldi b. [3] A. Pellegrino 4-3(2) 4-3(4) 4-2