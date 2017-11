ATP Bercy, doppio: vincono Kubot e Melo

Lukasz Kubot e Marcelo Melo conquistano il terzo titolo 1000 del 2017, sconfiggendo in finale del Rolex Paris Masters Ivan Dodig e Marcel Granollers

(dalla nostra inviata a Parigi)

Si sveglia lentamente l’Accorhotels Arena di Parigi Bercy nella domenica dedicata alle finali del Rolex Paris Masters 2017. All’ora di pranzo il programma si apre con la sfida di doppio tra i numero 2 della classifica mondiale, Lukasz Kubot e Marcelo Melo, che incontrano i numero 7 ATP, Ivan Dodig e Marcel Granollers. Il duo formato da Kubot e Melo è la prima coppia che sia mai riuscita a raggiungere in un anno 5 finali di tornei Masters 1000 da quando i fratelli Bryan ne conquistarono 7 nel 2014.

Un primo set, molto equilibrato e giocato punto a punto, vede proprio Lukasz e Marcelo avere la meglio nel decisivo tie-break. Nel secondo parziale arriva la reazione di Dodig e Granollers che sfruttano la prima occasione di break nel sesto gioco, arrogandosi la possibilità poi di servire per il set avanti 5-3. Dodig con un ottimo turno in battuta regala al pubblico, non troppo numeroso e nemmeno troppo coinvolto in realtà, il super tie-break.

Inizia il gioco decisivo con il primo mini break già nel terzo punto in favore di Dodig e Granoller. Gli equilibri al servizio saltano e i fronti si ribaltano rapidamente con lo scorrere dei punti. Un’ingenuità a rete di Dodig, punito dal bel riflesso di Melo, e uno smash di Kubot regalano tre match point alla coppia polacco/brasiliana. Ancora Marcelo a rete chiude il discorso con una volée stoppata di dritto. Terzo titolo 1000 per Kubot e Melo nel 2017, dopo le vittorie conquistate a Miami e a Madrid.