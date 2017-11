Serie A1 femminile: TC Prato fermato sul pari da Torino

Finisce 2-2 a Prato la sfida tra la squadra piemontese e quella toscana. Faenza al comando del girone. 2-2 anche fra Genova 1893 e Parioli

Quarta giornata del campionato italiano di Serie A1 femminile. Nel Girone 1, pareggio casalingo per TC Genova 1893 (finalista lo scorso anno) contro Parioli, che rimane al comando del girone con un punto di vantaggio su Genova. Vittoria in trasferta di Beinasco sui campi del TC Cagliari, ancora fermo a quota zero punti. Nel Girone 2, la matricola Faenza (che si impone anche in trasferta a Ceriano per 4-0), approfitta del pareggio fra le campionesse in carica del TC Prato e lo Sporting Torino per portarsi da sola al comando del girone.

GIRONE 1

A. S. DIL Tennis Club Cagliari – USD Tennis Beinasco 1-3

Federica Di Sarra (B) b. Anna Floris (C) 63 76(3)

Barbara Dessolis (C) b. Federica Rossi (B) 63 61

Giulia Gatto-Monticone (B) b. Claudia Giovine (C) 64 64

Federica Di Sarra/Federica Rossi (B) b. Claudia Giovine/Barbara Dessolis (C) 61 75

Tennis Club Genova 1893 – Tennis Club Parioli ASD 2-2

Nastassja Burnett (P) b. Ludmilla Samsonova (G) 76(5) 06 63

Debora Ginocchio (G) b. Beatrice Lombardo (P) 76(3) 63

Martina Di Giuseppe (P) b. Alberta Brianti (G) 36 75 63

Alberta Brianti/Ludmilla Samsonova (G) b. Beatrice Lombardo/Martina Caregaro (P) 62 60

CLASSIFICA

8 (4) Tennis Club Parioli ASD

7 (4) Tennis Club Genova 1893

7 (4) USD Tennis Beinasco

0 (4) A. S. DIL Tennis Club Cagliari

GIRONE 2

Club Tennis Ceriano A.S.D. – C.A. Faenza Sezione Tennis Gaudenzi ASD 0-4

Camilla Scala (F) b. Gloria Stuani (C) 76(3) 46 61

Agnese Zucchini (F) b. Eleonora Leva (C) 75 60

Alice Balducci (F) b. Anne Schaefer (C) 61 64

Camilla Scala/Chiara Arcangeli (F) b. Anne Schaeffer/Gloria Stani (C) 64 63

Tennis Club Prato A.S.D. – A.S.D. Circolo della Stampa Sporting Torino 2-2

Michele Alexandra Zmau (S) b. Lucrezia Stefanini (P) 26 62 64

Gaia Sanesi (P) b. Anna Maria Procacci (S) 61 60

Maria Elena Camerin (P) b. Karin Knapp (S) 63 63

C. Rosatello/F.J. Gardella (S) b. M.E. Camerin/L. Stefanini (P) 16 76(10) 11-9

CLASSIFICA

10 (4) C.A. Faenza Sezione Tennis Gaudenzi ASD

8 (4) Tennis Club Prato A.S.D.

4 (4) A.S.D. Circolo della Stampa Sporting Torino

0 (4) Club Tennis Ceriano A.S.D.