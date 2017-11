Serie A1 maschile: TC Prato sconfitto, vittoria per Sinalunga

Prato cede a Parioli. CT Maglie fermato sul pareggio. Rinviato il match fra Park e Aniene

Quarta giornata del campionato italiano di Serie A1 maschile. Nel Girone 1, dopo tre vittorie consecutive arriva un pareggio casalingo per il neo promosso CT Maglie, fermato sul 3-3 dal Tennis Club Genova, che insegue nel girone a tre punti di distanza. Vittoria casalinga invece per il TC Sinalunga contro Palermo 2 (adesso le due squadre sono appaiate a quota 3 punti). Un solo incontro disputato nel Girone 2: pareggio fra il Tennis Palermo e TC Pistoia (primo punto in stagione). Rinviata invece a sabato 11 novembre la sfida fra i campioni d’Italia del Park Genova e il circolo Canottieri Aniene. Nel Girone 3, il Tennis Club Italia si conferma al comando grazie alla netta vittoria (6-0) in trasferta sui campi del TC Schio, mantenendo un vantaggio di due punti sul CT Massa Lombarda (vittoria in trasferta contro il Due Ponti). Nel Girone 4, dopo la vittoria casalinga di Parioli contro TC Prato nell’anticipo di mercoledì, è arrivato il successo anche per il TC Crema (6-0 nella trasferta contro ATA Battisti).

GIRONE 1

Tennis Club Sinalunga A.S.D. – A.D. Tennis Club Palermo Due 4-2

Francesco Palpacelli (P) b. Alessandro La Cognata (S) 62 26 62

Giovanni Galuppo (S) b. Massimo Ienzi (P) 62 60

Pietro Licciardi (S) b. Antonio Campo (P) 62 36 64

Christian Perinti (S) b. Alberto Cammarata (P) 61 61

A. Campo/F. Palpacelli (P) b. G. Galuppo/A. La Cognata (S) 67(5) 62 10-1

Pietro Licciardi/Christian Perinti (S) b. Alberto Cammarata/Massimo Ienzi (P) 60 75

Circolo Tennis Maglie A.S.D. – Tennis Club Genova 1893 3-3

Francesco Picco (G) b. Giorgio Portaluri (M) 61 57 62

Francesco Garzelli (M) b. Matteo Siccardi (G) 61 46 63

Ruben Ramirez Hidalgo (G) b. Peter Heinrich Torebko (M) 75 64

Erik Crepaldi (M) b. Edoardo Eremin (G) 5-3 rit.

P.H. Torebko/G. Portaluri (M) b. A. Motti/J.E. Accatino (G) 61 75

Ruben Ramirez Hidalgo/Francesco Picco (G) b. Erik Crepaldi/Francesco Garzelli (M) 62 75

CLASSIFICA

10 (4) Circolo Tennis Maglie A.S.D.

7 (4) Tennis Club Genova 1893

3 (4) Tennis Club Sinalunga A.S.D.

3 (4) A.D. Tennis Club Palermo Due

GIRONE 2

Circolo del Tennis Palermo ASD – Tennis Club Pistoia A.S.D. 3-3

Claudio Fortuna (PA) b. Lorenzo Vatteroni (PI) 62 61

Tommaso Brunetti (PI) b. Andrea Trapani (PA) 62 46 61

Salvatore Caruso (PA) b. Jeremy Jahn (PI) 64 64

Adelchi Virgili (PI) b. Omar Giacalone (PA) 67(6) 60 63

Adelchi Virgili/Andrea Vavassori (PI) b. Salvatore Caruso/Luca Margaroli (PA) 36 61 10-7

Omar Giacalone/Giovanni Latona (PA) b. Tommaso Brunetti/Lorenzo Vatteroni (PI) 61 62

Park Tennis Club Soc. Coop. Sp. – Circolo Canottieri Aniene A.S.D. (post. a sabato 11)

CLASSIFICA

9 (3) Park Tennis Club Soc. Coop. Sp.

6 (3) Circolo Canottieri Aniene A.S.D.

4 (4) Circolo del Tennis Palermo ASD 4

1 (4) Tennis Club Pistoia A.S.D.

GIRONE 3

Due Ponti S.S.D. ARL – Circolo Tennis Dil. Massa Lombarda 2-4

Samuele Ramazzotti (M) b. Giulio Di Meo (D) 62 63

Federico Teodori (D) b. Alessio De Bernardis (M) 62 62

Thomas Fabbiano (M) b. Potito Starace (D) 61 64

Stefano Napolitano (M) b. Lorenzo Abbruciati (D) 60 61

Potito Starace/Giulio Di Meo (D) b. Samuele Ramazzotti/Alessio De Bernardis (M) 3-1 rit.

Thomas Fabbiano/Stefano Napolitano (M) b. Lorenzo Abbruciati/Federico Teodori (D) 2-0 rit.

Tennis Club Schio S.C.S.D. ARL – Tennis Club Italia S.S. DIL. R.L. 0-6

Edoardo Graziani (I) b. Pietro Pettina (S) 67(2) 64 63

Marco Furlanetto (I) b. Leonardo De Rigo (S) 62 61

Paolo Lorenzi (I) b. Riccardo Ghedin (S) 63 62

Matteo Donati (I) b. Philipp Oswald (S) 75 76(4)

Marco Furlanetto/Edoardo Graziani (I) b. Gabriele Broccardo/Pietro Pettina (S) 64 62

Paolo Lorenzi/Matteo Donati (I) b. Riccardo Ghedin/Philipp Oswald (S) 76(5) 76(2)

CLASSIFICA

10 (4) Tennis Club Italia S.S. DIL. R.L.

8 (4) Circolo Tennis Dil. Massa Lombarda

2 (4) Due Ponti S.S.D. ARL

1 (4) Tennis Club Schio S.C.S.D. ARL

GIRONE 4

A.T.A. C. Battisti Trentino ASD – A.S.D. e Ricreativa Tennis Club Crema 0-6

Alessandro Coppini (C) b. Davide Ferrarolli (B) 61 60

Filippo Mora (C) b. Mattia Bernardi (B) 62 46 62

Adrian Ungur (C) b. Nicolo Zampoli (B) 61 60

Andrey Golubev (C) b. Marco Brugnerotto (B) 64 67(5) 60

Andrey Golubev/Alessandro Coppini (C) b. Mattia Bernardi/Marco Brugnerotto (B) 64 64

Adrian Ungur/Filippo Mora (C) b. Marlon Sterni/Nicolo Zampoli (B) 75 36 10-5

Tennis Club Parioli ASD – Tennis Club Prato A.S.D. 5-1 (giocata mercoledì 1 novembre)

Gian Marco Moroni (PA) b. Matteo Trevisan (PR) 62 62

Francesco Bessire (PA) b. Federico Iannaccone (PR) 76(3) 62

Ante Pavic (PA) b. Jan Mertl (PR) 75 64

Matteo Fago (PA) b. Jacopo Stefanini (PR) 76(5) 46 76(6)

Ante Pavic/Gian Marco Moroni (PA) b. Jacopo Stefanini/Federico Iannaccone (PR) 62 61

Matteo Trevisan/Jan Mertl (PR) b. Francesco Bessire/Andrea Bessire (PA) 61 62

CLASSIFICA

10 (4) Tennis Club Parioli

7 (4) A.S.D. e Ricreativa Tennis Club Crema

4 (4) Tennis Club Prato A.S.D.

1 (4) A.T.A. C. Battisti Trentino ASD