Next Gen Finals: Medvedev vince il primo match del dopodomani. Ritardi per inagibilità

MILANO - Il russo meno giovane batte Khachanov nel derby, emergendo alla (breve) distanza. Decisivi... i deciding point

[7] D. Medvedev b. [2] K. Khachanov 2-4 4-3(6) 4-3(3) 4-2 (da Milano, Riccardo Sozzi)

Non è bastato un principio di crampi a fermare la rimonta di Daniil Medvedev, settima testa di serie, che vincendo gli ultimi tre (mini)set si è aggiudicato il primo incontro delle Next Gen Finals di Milano. Il russo ha rimontato il suo connazionale Karen Khachanov, secondo favorito, che era uscito meglio dai blocchi di partenza vincendo il primo parziale. L’incontro è durato poco meno di due ore, e pur non avendo offerto una particolare varietà di gioco è stato ben giocato dei due contendenti.

L’incontro, programmato per le 14, inizia tuttavia con ben 30 minuti di ritardo e una coda chilometrica fuori dal complesso, a causa di una parziale inagibilità degli spalti il cui montaggio doveva ancora essere completato. La conferma è arrivata dagli stessi addetti alla sicurezza all’entrata dello stadio.

È Karen a partire meglio nel match. I suoi colpi viaggiano ad una velocità nettamente più alta rispetto al suo avversario, che in questa prima fase tende anzi a commettere qualche errore di troppo. Sulla breve distanza, questi errori finiscono per pesare il doppio. Subito 2-0 quindi per Khachanov, che nei suoi turni di battuta soffre relativamente poco. Medvedev tuttavia non molla il colpo e dopo i primi minuti comincia a sciogliere il braccio, dimostrando una notevole sensibilità dalla parte del rovescio. Il fondamentale che fin lì aveva fatto la differenza per Khachanov, il dritto, ad un tratto però lo abbandona proprio quando va a servire per il set sul 3-2: tre erroracci e 0-40. Ma come ci ha insegnato il giovane russo nella sua breve carriera, sbagliare tre colpi tirando così forte è usuale tanto quanto tirare tre drittoni ai limiti del campo che lo riportano subito sul 40-40. Deciding point (altra novità): prima di servizio vincente e primo set incamerato 4-2.

Nel secondo set c’è molta più battaglia. Medvedev riprende ciò che aveva cominciato nel primo set, lasciando andare i colpi piatti che non prendono alcuna rotazione e sui quali Khachanov fatica non poco a rispondere, specie quando pizzicato sul lungolinea di dritto. Senza sussulti si arriva al tie-break sul 3-3: qualche colpo veramente spettacolare, tra cui un passante in lungo linea col rovescio di Khachanov e si arriva al set point in favore di Medvedev. Qui il punto più bello della partita con Khachanov che annulla il set point dopo un batti e ribatti nei pressi della rete, un classico ‘pittino’ che Karen vince costringendo Medvedev all’errore. È invece fatala l’errore di dritto con cui Karen consegna il parziale al set-point successivo.

Terzo set che scorre via facilmente, molto più rapido dei primi due. Va segnalato nel secondo gioco un errore divertente dell’arbitro Bernardes, che sul servizio di Medvedev sul 30-30 chiama il ‘net’ sulla prima di servizio quando invece si dovrebbe giocare. Ilarità generale e ripetizione del punto comandata da un Bernardes visibilmente imbarazzato. Disavventura a parte, il set scorre via abbastanza pulito con entrambi i giocatori molto concentrati sul servizio. Un altro tie-break, questa volta mal gestito da Khachanov, regala a Medvedev il terzo set.

Poche emozioni anche nel quarto set, se non fosse che sul 2-3 i due si danno battaglia a suon di rovesci vincenti in lungo linea, ma a spuntarla definitivamente è Medvedev che al primo match-point sfrutta l’ennesimo errore di dritto di Khachanov. Ora in campo Shapovalov e Chung per il gruppo A.

[4] B. Coric vs [5] J. Donaldson

