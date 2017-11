Intervento al polso sinistro per Svetlana Kuznetsova

To all my fans ! I had to do a small surgery in my left wrist which causing me some pin the last few month. It went very well and I should be completely ok and ready to go in few weeks with the hope for a great 2018 season. Друзья, недавно перенесла небольшую операцию на левую кисть, которую травмировала в начале юс опена..надеюсь на скорейшее восстановление 🤗🤗🤗

