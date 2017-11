Mondo Junior: i campioni e le campionesse della settimana

Settimana 30 ottobre-05 novembre. Tredici tornei disputati (tre di Grado 2). Nessun giovane azzurro alle fasi finali

BelGlobal Cup, Bielorussia – Grade 5 Hard

Boys: Illya Beloborodko (UKR) b. Zhan Skindzer (BLR) 6-2 7-6(6)

Girls: Martyna Kubka (POL) b. Alina Shcherbinina (RUS) 6-0 6-4

EFG Hong Kong Open ITF Junior Tennis Championships 2017, Hong Kong – Grade 2 Hard

Boys: Tao Mu (CHN) b. Chun Hsin Tseng (TPE) 2-6 6-4 7-5

Girls: Thasaporn Naklo (THA) b. Mananchaya Sawangkaew (THA) 6-1 4-6 6-4

South Carolina ITF, USA – Grade 4 Hard

Boys: JanMagnus Johnson (USA) b. Yeudy Villar (DOM) 6-2 6-2

Girls: Emma Navarro (USA) b. Kylie Collins (USA) 6-0 6-1

3rd Fujairah ITF Junior West Asia Cup, Emirati Arabi Uniti – Grade 5 Hard

Boys: Marat Sharipov (RUS) b. Eric Vanshelboim (UKR) 5-7 6-4 6-2

Girls: Darja Semenistaja (LAT) b. Muskan Gupta (IND) 6-1 6-2

Siberian Open, Russia – Grade 3 Hard

Boys: Savriyan Danilov (RUS) b. Alexandr Binda (RUS) 7-6(2) 7-6(3)

Girls: Evgeniya Burdina (RUS) b. Anastasia Zakharova (RUS) 7-5 6-4

International Junior Saint-Cyprien, Francia – Grade 3 Hard

Boys: Emilien Voisin (FRA) b. Nicolas Tepmahc (FRA) 6-0 6-0

Girls: Manon Leonard (FRA) b. Victoria Allen (GBR) 6-4 7-6(5)

Cayman Cup, Isole Cayman – Grade 5 Hard

Boys: Shintaro Mochizuki (JPN) b. Keshav Chopra (USA) 6-3 2-6 6-2

Girls: Madison Sieg (USA) b. Catherine Aulia (AUS) 6-1 6-2

Heiveld Junior Indoor Open, Belgio – Grade 4 Hard

Boys: Tibo Colson (BEL) b. Arthur Bouquier (FRA) 6-4 7-5

Girls: Victoria Kalaitzis (BEL) b. Dainah Cameron (NED) 7-6(3) 2-6 6-2

Inka Bowl, Perù – Grade 2 Clay

Boys: Facundo Diaz Acosta (ARG) b. Gilbert Soares Klier Junior (BRA) 6-4 4-6 6-3

Girls: Dana Guzman (PER) b. Ana Makatsaria (GEO) 1-6 6-2 7-6(5)

Tel Aviv Junior ITF Open, Israele – Grade 5 Hard

Boys: Gilad Tamar (ISR) b. Roi Ginat (ISR) 6-3 6-4

Girls: Shelly Bereznyak (ISR) b. Maja Makoric (SLO) 6-3 6-2

TATS Open 2017, Finlandia – Grade 4 Hard

Boys: James Story (GBR) b. Simon Yitbarek (SWE) 6-4 5-7 6-2

Girls: Ekaterina Shalimova (RUS) b. Sasha Hill (GBR) 7-5 6-1

Advantage International at Veneto ITF Junior Championships, Canada – Grade 5 Hard

Boys: Nick Lagaev (CAN) b. Bill Duo (USA) 7-6(3) 7-6(6)

Girls: Jada Bui (CAN) b. Alisia Stephanie Manolescu (CAN) 1-6 6-3 6-1

Chuncheon International Junior Championships, Repubblica di Corea – Grade 2 Hard

Boys: Yeongseok Jeong (KOR) b. Uisung Park (KOR) 6-4 1-0 rit.

Girls: Qinwen Zheng (CHN) b. Joanna Garland (TPE) 6-2 6-2