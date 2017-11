TV e Rete: le Next Gen Finals su Supertennis e Amazon Video

Le Finals giovanili sono un'esclusiva assoluta della TV della FIT. Copertura integrale non-stop dell'evento da martedì 7 novembre a sabato 11 anche su Amazon Prime Video

Siamo giunti alle ultime battute della stagione: settimana corta con l’edizione inaugurale delle ATP Next Gen Finals a Rho Milano Fiera con in campo i migliori giovani del panorama internazionale con Gianluigi Quinzi che si aggiunge come wild-card nostrana. Non ci sarà Alexander Zverev che sarà comunque protagonista di un’esibizione nella giornata di martedì 7 contro “la riserva” Tsitsipas. Diretta integrale del torneo su Supertennis in TV e su Amazon Prime Video in streaming.

SUPERTENNIS TV (Streaming)

Il canale della FIT disponibile gratuitamente sul canale 64 del Digitale terrestre (Copertura) e sul canale 224 della piattaforma satellitare SKY (in Alta Definizione) offrirà in diretta esclusiva le ATP Next Gen Finals di Milano, prima edizione del Masters Under 21. Ricordiamo che Supertennis HD è in chiaro via Satellite quindi è ricevibile con qualsiasi decoder satellitare anche non SKY collegato a una parabola puntata verso i 13° Est (Satellite Hotbird). Inoltre tutta la programmazione è visibile in streaming sul sito Supertennis.tv (Solo dall’Italia) e anche sulla pagina Facebook ufficiale dell’emittente (che spesso può offrire streaming multipli). Questa la programmazione nel dettaglio:

GRUPPO A

1. Andrey Rublev (RUS)

3. Denis Shapovalov (CAN)

6. Hyeon Chung (KOR)

8. Gianluigi QUINZI (ITA)

GRUPPO B

2. Karen Khachanov (RUS)

4. Borna Coric (CRO)

5. Jared Donaldson (USA)

7. Daniil Medvedev (RUS)

Martedì 7 novembre – ore 13.30, 16.45 e 22.15 Next Gen Today

dalle ore 14.00 LIVE

[2] K. Khachanov (RUS) vs [7] D. Medvedev (RUS) – Gruppo B

a seguire

[3] D. Shapovalov (CAN) vs [6] H. Chung (KOR) – Gruppo A

a seguire esibizione

A. Zverev vs S. Tsitsipas

dalle ore 19.00 LIVE

[4] B. Coric (CRO) vs [5] J. Donaldson (USA) – Gruppo B

a seguire

[1] A. Rublev (RUS) vs [WC] G. QUINZI (ITA) – Gruppo A

Mercoledì 8 novembre – ore 13.30, 16.45 e 22.15 Next Gen Today

alle ore 14.00 LIVE – Next Gen Milano

alle ore 15.30 LIVE – Next Gen Milano

alle ore 19.30 LIVE – Next Gen Milano

alle ore 21.00 LIVE – Next Gen Milano



Giovedì 9 novembre – ore ore 13.30, 16.45 e 22.15 Next Gen Today

alle ore 14.00 LIVE – Next Gen Milano

alle ore 15.30 LIVE – Next Gen Milano

alle ore 19.30 LIVE – Next Gen Milano

alle ore 21.00 LIVE – Next Gen Milano

Venerdì 10 novembre – ore 18.30 e 21.45 Next Gen Today

alle ore 19.00 LIVE – Next Gen Milano (semifinale 1)

alle ore 20.30 LIVE – Next Gen Milano (semifinale 2)

Sabato 11 novembre – ore 18.30 e 21.45 Next Gen Today

alle ore 19.00 LIVE – Next Gen Milano (finale 3° posto)

alle ore 20.30 LIVE – Next Gen Milano (finale 1° posto)

ZVEREV IN ESIBIZIONE – Martedì 7 novembre il tedesco Alexander Zverev, numero 3 del ranking mondiale, sarà alla Fiera di Milano per giocare un’esibizione con il greco Stefanos Tsitsipas, il 19enne di Atene numero 89 del ranking mondiale (ma decimo nella “Race to Milan”, la classifica degli under 21), alle Next Gen ATP Finals in qualità di “alternate”. Il match è programmato come terzo della sessione pomeridiana (a partire dalle ore 14): i possessori del biglietto per il programma pomeridiano potranno dunque assistere anche all’esibizione tra Zverev e Tsitsipas. Il 20enne di Amburgo ha rinunciato a partecipare alle Next Gen ATP Finals per potersi preparare al meglio per le Nitto ATA Finals, che scattano domenica 12 novembre alla “O2 Arena” di Londra.

STREAMING (TENNISTV.com)

La soluzione streaming ufficiale dell’ATP è disponibile sia per computer che per dispositivi mobili (tramite le relative App). Il prezzo è di 14.99 Euro al mese per avere accesso a quasi tutti i tornei del circuito maschile. Questo il programma delle dirette di questa settimana:

ATP Next Gen Finals Milano: 15 match IN DIRETTA da martedì 7 novembre

I tornei Challenger sono come sempre disponibili gratuitamente tramite il servizio streaming ufficiale dell’ATP.

STREAMING (Primevideo.com)

Amazon si lancia per la prima volta nel tennis trasmettendo in diretta streaming mondiale le Next Gen ATP Finals tramite il proprio servizio Amazon Prime Video, incluso nella sottoscrizione Prime da 19,99€ l’anno. Oltre alla diretta di tutti i match del torneo saranno presenti anche documentari di approfondimento.