Andy Murray e Kim Sears genitori per la seconda volta

Due settimane fa Andy Murray è diventato di nuovo padre. Nulla è trapelato fino a questa mattina, quando la BBC ha annunciato che la piccola Sophia, 21 mesi, avrà una sorellina. La signora Shirley Erskine, nonna di Andy, ha dichiarato che tutto è andato per il verso giusto e che non vede l’ora di abbracciare la bambina.

Né Andy Murray, che ieri sera ha giocato a Glasgow contro Roger Federer per un evento benefico, né sua moglie Kim hanno rilasciato alcun commento. Intanto arrivano le congratulazioni del primo ministro scozzese, che non dimentica nonna Judy.

Congratulations to Kim and Andy (and to granny @JudyMurray too). https://t.co/MUbBoxOwnt

— Nicola Sturgeon (@NicolaSturgeon) November 8, 2017