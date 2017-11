Next Gen Finals, il programma di mercoledì: Quinzi in serale contro Shapovalov

Gianluigi affronta il canadese per il primo successo. Chiudono Coric e Medvedev

ATP Next Gen Finals, la guida completa

La prima giornata delle NextGen Finals ha regalato da subito un bellissimo colpo d’occhio e un tennis di qualità. Gianluigi Quinzi, wildcard azzurra, ha esordito con la sconfitta contro Andrey Rublev, pur combattendo per cinque set di ottimo livello. Il marchigiano tornerà in campo nel day 2, come primo match della sessione serale, contro l’altro sconfitto Denis Shapovalov. El Shapo ha infatti subito un duro colpo da Hyeon Chung, che sfiderà quindi Rublev per la testa del gruppo, non prima delle 15.30.

Primo e ultimo match di giornata saranno teatro del girone B: Karen Khachanov e Jared Donaldson cercheranno il loro primo successo nell’incontro inaugurale, mentre i due vincitori della prima giornata Borna Coric e Daniil Medvedev chiuderanno il programma.

Alle 14:00

[2] K. Khachanov vs [5] J. Donaldson – Gruppo B

Non prima delle 15

[6] H. Chung vs Rublev – Gruppo A

Non prima delle 19:30

[3] D. Shapovalov vs Quinzi – Gruppo A

[7] D. Medvedev vs [4] B. Coric – Gruppo B

I profili degli otto protagonisti: