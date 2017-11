Next Gen Finals: Rublev piega Shapovalov in un thriller

MILANO - Il russo la spunta al tie-break del quinto set contro il diciottenne canadese e va in semifinale

Gruppo A (3a giornata)

[1] A. Rublev b. [3] D. Shapovalov 4-1 3-4(8) 4-3(2) 0-4 4-3 (3) (da Milano, Luca De Gaspari)

La partita conclusiva del gruppo A è di fatto una sfida a eliminazione diretta: Denis Shapovalov e Andrey Rublev si giocano un posto in semifinale e si tratta di un match inedito a livello ATP come spesso è accaduto in questo torneo. Nel primo set dopo un paio di game interlocutori, il canadese si complica la vita da solo nel quarto game facendosi rimontare da 30-0 per il break che decide il parziale. La maggiore potenza del russo specie col servizio (costantemente sopra i 200 km/h si fa sentire e Shapovalov cerca di uscirne troppo spesso con il vincente spettacolare. Nel secondo set il match sale da livello quando Shapovalov mostra maggiore lucidità e varietà di gioco e sul 3-2 in suo favore grazie anche a un paio di regali di Rublev si procura 4 set point consecutivi senza riuscire a sfruttarli nel sesto gioco.

Ne avrà altri 3 di seguito nel tie-break sul 6-3. Rublev dà il meglio di sé e con una serie di impressionanti accelerazioni ribalta il punteggio fino al 7-6 procurandosi l’opportunità di salire 2 set a zero grazie a un grave doppio fallo del canadese. Shapovalov reagisce a sua volta trascinato dal pubblico di Milano che sembra preferirlo abbastanza nettamente. Annulla il set point con autorità e alla fine chiude il parziale al nono (!) set point.



Terzo set che è ben giocato da entrambi i protagonisti con Shapovalov che spreca l’opportunità di prendere il largo dopo aver preso un break nel primo gioco. Si arriva rapidamente a un altro tie-break che stavolta è molto meno emozionante del precedente. Denis pasticcia un po’, Rublev affina la precisione del cannone e il risultato finale non lascia scampo: 7-2.

Ma come spesso accade con questi due giocatori e con queste regole i ribaltamenti all’interno dello stesso match sono continui. Così il quarto set diventa un dominio di Shapovalov che ha il merito di ottenere due break al deciding point, l’ultimo con un colpo spettacolare che fa esplodere lo stadio.

Una partita del genere merita di concludersi con un tie-break decisivo e infatti ci si arriva senza che nessuno dei due giocatori conceda palle break. Purtroppo però Shapovalov perde lucidità e Rublev dimostra di essere più maturo per questi momenti. Il russo guida il tie-break fin dal principio e una volta andato 5-3 non si guarda più indietro e quando l’ultima risposta del canadese si spegne in rete può festeggiare l’approdo in semifinale. Shapovalov, che è due anni più giovane, avrà altre occasioni anche in questo torneo.

Gruppo B (3a giornata)

[2] K. Khachanov vs [4] B. Coric

Risultati:

Gruppo A

[6] H. Chung b. [8/WC] G. Quinzi 1-4 4-1 4-2 3-4(6) 4-3(3)

[1] A. Rublev b. [3] D. Shapovalov 4-1 3-4(8) 4-3(2) 0-4 4-3 (3)

Gruppo B

[5] J. Donaldson b. [7] D. Medveded 3-4(3) 4-2 4-3(1) 4-0

[2] K. Khachanov vs [4] B. Coric

