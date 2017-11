ATP Next Gen Finals: il programma di giovedì

Quinzi-Chung per un match (quasi) di allenamento. Rublev e Shapovalov per un posto in semifinale. Coric-Khachanov ultimo match della giornata

ATP Next Gen Finals, la guida completa

dalla nostra inviata a Milano

Il primo qualificato per le semifinali delle Next Gen Finals è Hyeon Chung, che ieri ha sconfitto nettamente Andrey Rublev con il punteggio di 3-0. Ciò nonostante il coreano da regolamento dovrà giocare ugualmente e sarà proprio lui ad aprire la giornata di oggi con il nostro Gianluigi Quinzi (primo match tra i due), reduce da due sconfitte in cui si intravede uno spiraglio di rinascita. Chung, numero 54 del mondo, testa di serie 6, è entrato in punta di piedi in queste Finals, ma fino ad ora ha dimostrato di meritarle e perché no, anche di poter ambire alla vittoria. A seguire scenderanno in campo Jared Donaldson e Daniil Medvedev per un incontro inedito. L’americano è già eliminato dal torneo, non avendo vinto nessun set in due incontri, ma chissà se il russo avrà la strada spianata contro un Donaldson che può ambire a fare il punto della bandiera.

In serata il big match del giorno: la testa di serie numero uno del seeding, Andrey Rublev, si scontrerà per la prima volta contro Denis Shapovalov, numero tre del tabellone. I due sono candidati a vincere il torneo e si batteranno per l’ultimo biglietto in palio per le semifinali del torneo. Al perdente servirà l’eventuale vittoria di Quinzi per sperare di passare il turno. A conclusione della giornata ci sarà un’altra partita degna di nota: Coric, quarto favorito del seeding e numero 48 del mondo, con Khachanov, numero due del tabellone e 45 del ranking. I due si sono già incontrati a Rotterdam quest’anno ed è stato il croato ad avere la meglio in un match molto combattuto, conclusosi 7-6(6) 7-6(10). Tra Borna e il primo posto del girone c’è solo il ragazzone russo, che si contende con Medvedev le semifinali del torneo.

Dalle ore 14

[6] H. Chung (KOR) vs [WC] G. Quinzi (ITA)

[5] J. Donaldson (USA) vs [7] D. Medvedev (RUS)

Non prima delle 19:30

[1] A. Rublev (RUS) vs [3] D. Shapovalov (CAN)

[2] K. Khachanov (RUS) vs [4] B. Coric (CRO)

