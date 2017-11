Next Gen Finals: il programma di venerdì

Giornata di semifinali a Milano. A partire dalle 19, Borna Coric contro Andrey Rublev. A seguire, Hyeon Chung sfida Daniil Medvedev

ATP Next Gen Finals, la guida completa

dal nostro inviato a Milano

Alla Fiera di Rho nessuno in campo prima delle 19, quando a giocarsi un posto in finale saranno il croato Coric e il russo Rublev. Borna è, insieme a Chung, l’unico giocatore che è stato in grado di vincere tutti e tre gli incontri del girone, ultimo quello di ieri sera contro Karen Khachanov dopo una rimonta ‘thriller’ da 0-2 sotto. Di fatto il livello di gioco messo in mostra fin qui è tale da assegnargli inevitabilmente il titolo di potenziale favorito alla vittoria finale. Ma occhio a Rublev. Il giovane russo, nonostante un gioco che fin qui è parso non troppo brillante, ha comunque dimostrato di saperci essere eccome quando c’è da tirare fuori gli attributi, e così si spiegano le vittorie contro Quinzi e contro Shapovalov, ottenute entrambe al tie-break del quinto set dopo due partite fatte di molti alti e bassi. Tra Rublev e Coric non ci sono precedenti, e sarà molto interessante vedere come reagiranno a questa sfida inedita da dentro o fuori. Se Coric questo tipo di pressione finora non l’ha mai avuta, Rublev al contrario sa bene cosa vuol dire giocarsi tutto in un match, partendo forse più avvantaggiato.

Nell’ultimo match di giornata saranno invece Hyeon Chung e Daniil Medvedev a darsi battaglia per giocarsi la vittoria finale nel torneo. Chung parte ovviamente favorito, ha vinto anche lui tutti gli incontri nel girone e soprattutto ha convinto per come è sempre stato in grado di gestire mentalmente le proprie prestazioni, spingendo quando doveva spingere e difendendo quando era costretto a farlo. Discorso diverso per Medvedev, qualificatosi per il rotto della cuffia grazie alla vittoria di Coric sul suo amico Khachanov. Daniil non si può dire che non abbia meritato di passare il girone, nei fatti ha dimostrato di poter giocare un tennis piatto, potente e qualitativamente elevato con cui battersi alla pari in ogni sfida, certo il compito sarà arduo contro il sud coreano, ma non è da sottovalutare un possibile calo fisico di Chung dopo gli estenuanti cinque set con cui ha battuto Quinzi solo ieri. Chung è favorito, ma guai a sottovalutare Medvedev. Non ci sono precedenti tra i due giocatori.

Dalle ore 19

[4] B. Coric (CRO) vs [1] A. Rublev (RUS)

A seguire

[6] H. Chung (KOR) vs [7] D. Medvedev (RUS)

