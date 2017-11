Next Gen Finals: Rublev domina Coric ed è il primo finalista

MILANO - C'è un po' di partita solo nel secondo set, per il resto Andrey Rublev maramaldeggia su Borna Coric. Ora attende uno tra Chung e Medvedev

[1] A. Rublev b. [4] B. Coric 4-1 4-3(6) 4-1 (da Milano, Riccardo Sozzi)

Non è bastato a Borna Coric arrivare a questa sfida imbattuto, in fiducia e consapevole del proprio piano tattico. A scombinare ogni possibilità di partita è stato un Rublev debordante, arginato dal croato (parzialmente) solo nella seconda frazione. Per il resto un monologo quasi totale del russo, capace di tracciare traiettorie imprendibili per un Coric in affanno sin dal primo punto, oltre che nervoso al punto di accanirsi sulla racchetta (e sul suo coach). La miglior partita del torneo di Andrey Rublev, che lo proietta in finale, si conclude con un preventivabile omaggio al pubblico di Milano che il russo definisce “la parte migliore della manifestazione“. Per noi una conferma: quando Rublev gioca così, è un cliente quasi intrattabile per molti tennisti.

Borna Coric era arrivato a questa partita come potenziale vincitore finale, il più accreditato solo dietro a Hyeon Chung, ma la sua partita contro Andrey Rublev comincia malissimo. Il dritto è fin troppo molle e debole per la potenza del russo, che nei primi giochi entra da quel lato di campo come il coltello nel burro, con Coric oltre che molle anche troppo statico, troppo fermo sulle gambe per poter arrivare col timing giusto sulla palla. Aggiungiamoci pure un doppio fallo e il primo set appare già incanalato per il russo, che con autorità chiude il set in appena venti minuti. Coric è visibilmente fuori fase, non arriva sulla palla come vorrebbe e soffre di una inaspettata demotivazione non riuscendo nemmeno a tenere lungo lo scambio.

Va meglio, ma solo un po, nel secondo set, quando il croato riesce finalmente a spingere coi fondamentali sul rovescio di Rublev, che ora fatica più del solito a reggere lo scambio. Il russo tuttavia, all’opposto del suo avversario, è chiaramente in giornata e i suoi colpi raramente finiscono lunghi, riuscendo invece a trovare accelerazioni anche di puro timing insolite al suo tennis. In poco tempo si arriva al tie-break, che è obbiettivamente di basso livello, si gioca infatti più degli errori che sui vincenti o i punti guadagnati, fatto sta che Rublev riesce ancora una volta a mantenere alta la concentrazione nei momenti importanti, e grazie all’ennesimo errore di Coric conquista anche il secondo set con un tie-break chiuso 8-6.

Coric è visibilmente frustrato, al cambio campo si lascia andare a parecchie imprecazioni e, sebbene faccia richiesta di coaching, il suo animo non si calma. La controprova arriva già al game successivo, Coric scaglia la racchetta a terra per la frustrazione, ma non la rompe e Bernardes lo grazia del warning. Ma passano pochi minuti, due colpi in rete ed è nuovamente break per Rublev, con Coric che stavolta la racchetta la rompe sì e il warning da parte dell’arbitro arriva puntuale. Unica nota lieta in questo momento è la regia del campo centrale, che va a pizzicare degli spettatori travestiti da Bjorn Borg e John McEnroe suscitando l’ilarità generale. Rublev non si scompone più di tanto, oggi è la sua giornata, e liscio come l’olio continua a martellare fino al servizio con cui chiude i giochi.

Doveva essere la partita della giornata, la più elevata sul piano tecnico e la più emozionante. Ma è stata solo un’inno a Rublev che in 62 minuti, la partita più veloce del torneo, si qualifica per la finale delle NextGen ATP Finals.

